位在繁華熱鬧新光三越商圈的「精銳FUN未來」近日完工落成，多層次曲線造型外觀格外引人注目。（精銳提供／盧金足台中傳真）

中庭400多坪花園採降板無花台設計，樹穴深度至少100公分以上，讓大樹充裕扎根，成為都會中友善鄰里的美麗花園。（盧金足攝）

精銳建設工務團隊與施工師傅公開「解密」，談到施工過程中的甘與苦，感動與成就溢於言表。（精銳提供／盧金足台中傳真）

建築不只要有實力，還要有歷經8年時間的耐力！近年來原物料、營建成本雙漲，建築業壓力加重，「精銳FUN未來」經過4年土地整合、4年興建工程期，打造多層次曲線造型外觀，成為新光三越商圈的亮點，特別美化鄰里牆面，利他利己，自費向台電申請移除西屯路的電線杆改為地下化，把最美的建築外觀還給住戶與街道。

台中建築業首次在開工前，舉辦超大型基地活化的「藝術駐村計畫」，「精銳FUN未來」締造超過6萬人次參訪記錄，在建築之前就已將美學種子播下。

「泥作廠商看到這棟外觀，每個師傅都直呼很難做」，施工團隊的精銳建設工務部副總林谷聯談到施工過程中的甘與苦，感動與成就溢於言，透露還要挑選體型瘦小的師傅，才能在狹窄的挑空縫隙中施工。

此外，在台中精華市區的西屯路、弘孝路口，施作工程原本就十分困難，期間又歷經原物料、營建成本上漲的壓力，克服重重難關，將建築當藝術品般精雕細琢，呈現結合大花園的壯闊建築，在繁華的西屯商圈中有如世外桃源，見證明精銳建設的建築實力。

精銳建設總經理吳秋凉表示，「精銳FUN未來」的施工繁複極具挑戰性，施工期間曾創下空前四層鷹架；三層外飾造型有192種多層次曲線；曲面外觀衍生出667個不規則狹窄挑空，工程人員在夾縫中施工，施工難度與時間都相對增加。

為達到施工精準採用Rivit 3D套繪，電腦控制曲線與軸線達到精準畫弧，豎立各樓層的弧型玻璃欄杆。外觀的造型金屬隔柵長達8米，一體成型不續接，高空中裝設運送與施工成本增加。

基座隔柵3D立體曲線，用剛性的金屬呈現出柔性的韻律之美。屋頂造型採雙層鋼構包板，凌空23層高空施工格外艱難，空中俯視達到360度無死角之美。

綠美化從生活中展現，中庭400多坪花園採降板無花台設計，樹穴深度至少100公分以上，讓大樹充裕扎根，「精銳FUN未來」施工的團隊經理陳耀東指出，該案設計細節繁複，圖面檢討就花半年時間，模板師傅說起精銳的案子也是又愛又怕，不但每棟外觀造型都不同，施工技術與難度更是考驗現場人員。

金屬廠商說，「精銳FUN未來」的外觀複雜，每次鷹架架好後要再做另外一個工項時，必須拆掉重新搭一次，就這樣反反覆覆，費工又耗時，也只有精銳願意付出這樣的成本，才能造就這麼漂亮的外觀，將建築當藝術品精雕細琢，超越客戶期待，也成為新光三圈的新地標。