衛福部長陳時中疫情期間脫口罩喝酒唱歌的一段46秒影片，昨日在網路瘋傳，衛福部澄清影片時間點為去年解封後。對此，前民進黨立委郭正亮分析認為，陳時中身旁站的陳識中，今年一月才被起訴，他和陳時中站的距離這麼近，陳時中說不認識，這很讓人懷疑。郭正亮坦言，這種場合自己也去過，在這種場合怎麼可以說沒有扯到利益迴避的問題？

郭正亮11日在《中天新聞》政論節目「正常發揮」表示，陳時中早在1994年就當全國醫師聯合會理事長，他過去也幫前總統陳水扁寫過醫療相關白皮書，甚至在2004年就當到衛生署副署長，過去也被任命過為北醫的董事，加上他本身就是一個非常活耀的人，因此陳時中會出現在一些群聚的活動場合，是可以理解的。

【正常發揮PiMW】酒池肉林?陳時中微醺醜態全都錄!極樂轟趴?煙酒不離手.妹仔黏踢踢!脫罩爽唱沒違規?陳嗆網"再傳就告""傳播妹視角"有陰謀?蘇扯"假新聞"@正常發揮 20211111

郭正亮說，其實民進黨內很多人都認識他，他的個性也一直都很喜歡「跟人逗陣」，這也沒什麼對錯問題，今天大家會檢討他，是因為他違反自己訂的防疫規定，且陳時中說他不認識陳識中，這真的嗎？陳識中就站在他隔壁，距離這麼近。坦白講，這種場合自己也去過，如果陳時中只認識正崴集團董事長郭台強，他會嗨到在那邊唱2首歌？現場若只認識一個人，陳時中難道不會不好意思嗎？不太可能吧！

郭正亮進一步說明，如果現場的人他都不熟，被現場客人要求唱歌，一般人怎麼會好意思？而且還唱2條，這是用常識判斷就可以理解的問題。

對於外界質疑，陳時中違反「公務員利益迴避問題」，郭正亮表示，陳識中今年一月才因利益迴避問題，被查到成立的診所，於2017年重複刷民眾的健保卡虛報健保費，被依《詐欺罪》被起訴。怎麼可以說沒有扯到利益迴避的問題？

郭正亮還說，其次，從影片來看，陳時中真的有保持防疫距離和遵守防疫規定嗎？他建議陳時中，應該讓外界來調查這件事，且他自己不介入，雖然結果不見得對他有利，但至少大公無私的態度要擺出來，怎麼可以自己講自己沒違反規定，這種事情是你說了算喔？比法官還大？大家在乎的，是你有沒有說謊嘛！

最後，郭正亮也分析，若陳時中這件事沒處理好，過年會很麻煩，因為大家過年聚會，若有人沒有保持防疫距離，大家都把陳時中搬出來抗辯，要求一視同仁，屆時會讓基層很難處理。他奉勸陳時中，不要再雙標了。