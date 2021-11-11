資深女演員劉雪華以精湛又純熟的演技，在許多劇迷心中留下深刻印象，代表作包括瓊瑤作品《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》和《庭院深深》等等，及《懷玉公主》、《新還珠格格》、《後宮甄嬛傳》；10月傳出劉雪華罕見出演大陸綜藝實境秀《屋檐之夏》，才透露最大遺憾就是沒有兒女，最近又以長輩身份勸同居年輕網紅，要多體諒父母，讓觀眾看了也很揪心。

戲精劉雪華出道超過40年，拍過的影視作品不計其數，一直以來工作中心都是放在拍戲，鮮少在綜藝節目上露面；10月多驚喜出演大陸綜藝實境秀《屋檐之夏》，要和2位年輕網紅拉宏桑和劉贇一起同居生活，獨居10年的她和網紅們的互動都引起討論。

劉雪華在節目中的一段勸告，讓不少多年粉絲看了很揪心。(圖/ 摘自微博)

在不久前的節目中，拉宏桑在互相提問中問了劉雪華，「您這輩子最大的遺憾是什麼？」，年過6旬的她，想都沒想馬上不避諱地回應，「最大的遺憾那當然是無兒無女」，還透露年輕時夢想嫁個好老公，再生7、8個小孩，更溫柔地說「我喜歡小孩」；其實劉雪華過去有懷孕的歷史，但某天在浴室滑倒，胎兒不幸流產，就此詩去為人母的機會，這也變成她一生的痛。

雖然沒辦法當一名媽媽，但她在實境秀中和年輕網紅同居，也像是媽媽一樣很照顧她們，最近和兩人談心聊到她們如何和父母相處，發現這個年紀的她們，容易抗拒和父母親密，甚至總把壞脾氣留給最親近的人；因此劉雪華也溫暖地用長輩的角度勸她們，「父母對孩子是無條件的愛和包容，作為子女應該多體諒父母，不要讓父母覺得自己被孩子遺忘了，多打電話分享生活，要讓父母感覺到自己其實也是被需要的」。