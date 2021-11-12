台南市新市區榮安宮主祀梁府千歲，每年農曆十月初十為梁府千歲舉行祝壽活動，每3年更配合西港刈香擴大舉辦，今年適逢疫情趨緩，榮安宮將於13、14日舉辦「梁王祝嘏迎千歲文化節」，有熱鬧藝陣表演，還將在庄內遶境祈福。

榮安宮轄境居民原由西港、佳里、七股等地移居至永就里開墾，而有移民寮之稱，宗教信仰源於西港王香信仰，8間兄弟宮廟包括七股樹子腳寶安宮、竹橋七十二份慶善宮、佳里蚶寮塭內永昌宮、埔頂東勢寮通興宮、安南區溪南寮興安宮、新吉庄龍安宮、西港區中港廣興宮及新市區永就榮安宮組成三王二佛同根聯誼會。

兄弟宮廟擔任西港王香駕前副帥重要工作，形成特殊的三王二佛體系，今年西港香南巡取消，千歲爺指示，將於梁府千歲聖誕親臨新市榮安宮參香，百年首見，宗教文化意義非凡。

榮安宮表示，移民寮建村百多年，每年農曆十月梁府千歲生日時村裡特別熱鬧，2014年榮安宮慶祝建村百年，同時將梁府千歲聖誕祭祀活動轉型成宗教文化活動，每3年再配合西港香擴大舉行，除了宣揚優良宗教文化，推廣傳統民俗藝陣，也能讓在地子弟、遊客認識榮安宮歷史，移民寮先人開墾的故事。

今年文化節除了難得的遶境祈福活動，更邀請多團宋江陣、金獅陣、牛犁歌陣、白鶴陣演出，要讓信徒與遊客們欣賞藝陣文化之美。新市區長譚乃澄表示，榮安宮廟會活動防疫計畫經市府專案核准，期盼主辦單位及友宮落實各項防疫規範，保障市民安全。