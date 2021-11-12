鄭秀文出道逾30年能歌擅演，是唱片總銷量超過2500萬張、叱吒樂壇的百變天后，也是曾3度問鼎金馬影后、入圍過6屆香港電影金像獎的最佳女主角。然而鏡頭前演繹過千百角色的鄭秀文，感情世界幾經波折，她和許志安愛情長跑30年直到2013年結婚，他陪她熬過憂鬱症，她「且行且珍惜」地伴他經歷外遇風波，夫妻倆繼續刻畫彼此的人生風景。

鄭秀文於1988年參加香港新秀歌唱大賽，年僅16歲的她，當時以葉蒨文的〈乾一杯〉拿下季軍後獲唱片公司簽約，1990年推出首張專輯《Sammi》正式開啟演藝生涯，至今推出的專輯在全亞洲突破1000萬張銷售紀錄，7次成為台灣年度唱片銷量最高的香港女歌手，在香港更是獲獎無數，並於紅磡體育館開過超過100場個人大型售票演唱會，僅次於徐小鳳、梅艷芳，3人共同位居「紅館個人演唱會總場次最多女歌手」。

鄭秀文的成就不僅於歌壇，她2002年起與劉德華接連合作《孤男寡女》、《瘦身男女》和《龍鳳鬥》3部愛情電影，奠定票房實力，3度問鼎金馬影后、入圍過6屆香港電影金像獎的最佳女主角，2002年更一口氣以《瘦身男女》、《鍾無艷》和《同居蜜友》攻占同年的3個提名席位，1997年至2007年為譽為香港電影首席票房紀錄女星，主演過的15部電影累積票房早已超過3.7億港幣。

鄭秀文與許志安情纏30餘年終於修成正果。（圖/明報提供）

鄭秀文對於工作極度專注，私底下感情也相當專一，她出道時偶像就是許志安，2人1989年相識後情牽30餘年，1991年2人合唱〈其實你心裡有沒有我〉時，交往關係才浮上檯面，2001年香港「十大勁歌金曲頒獎典禮」，許志安和鄭秀文同時獲得最佳男、女歌手，許志安當時在台上發表得獎感言：「有1個人我要多謝，幾年前和她在廚房，我跟她講：『有1天你拿最佳女歌手，我也拿男歌手獎就好了』，她跟我講要用心去做，只要相信自己就行了，多謝你。」如同愛情宣言般令坐在台下的鄭秀文頻頻拭淚。

2人一路走來也曾歷經分手低潮，2004年驚爆分手後，鄭秀文開始被傳抑鬱，直到2007年，許志安父喪，鄭秀文前往致哀，當時傳出2人低調復合，2009年更一起出席張衛健的婚禮，同年鄭秀文開唱，邀許志安擔任嘉賓合唱經典曲〈其實你心裡有沒有我〉，形同復合；之後幾年2人不斷傳出秘婚消息，直到2015年鄭秀文的經紀人才證實2人已成為夫妻，未料2019年許志安爆發出軌事件，鄭秀文即便悲痛仍不願離棄，發表「我們婚姻中共同重要的一課」原諒對方，情路即便坎坷也不放棄希望。