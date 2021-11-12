2012年1月東京發生一起震驚台、日的女留學生命案，林姓、朱姓兩名台籍女學生被發現身中多刀、陳屍在宿舍內，日本警方追查兩女的同班同學、台籍男子張志揚涉有重嫌，4天後在名古屋將他逮捕到案。不料，張嫌竟在警車內，以預藏的水果刀輕生死亡，讓行凶動機至今仍是個謎。哀痛欲絕的被害人家屬，在立委、律師、中央警察大學教授等人協助下，經過一年多的奔走，在2013年4月促成《犯罪被害人保護法》修正部分條文通過，讓另稱「百合條款」的法條能真正幫助到被害人，無端遇害的女留學生留下身後的大愛。

就讀東京「草苑日本語學校」的23歲林姓女學生，2012年1月5日原本預定要跟兩位男同學一起到北海道旅遊，男同學苦等不到林女，又連繫不到她，就與校方人員到宿舍查看，才赫然發現林女與另名朱姓女學生倒臥血泊之中，緊急將兩人送醫，急救後仍宣告不治。

殺害2名台灣女學生的嫌犯張志揚在「任意同行」途中自殺身亡一事，日本媒體當時都作了大篇幅的報導。 (中央社)

日本警方調查，兩姝身中30多刀不幸橫死異鄉，根據監視器畫面、現場血跡等跡證，與在同校台籍男學生張志揚的房間內找到被害人的鑰匙，鎖定案發後行蹤不明的張男涉有重嫌，2012年1月8日對外公布他的照片並全面追緝後，隔天在名古屋將他逮捕到案。據了解，張嫌在警車上時曾表示自己只是要偷東西，沒想到要殺人，對兩女感到非常抱歉，並在快到警署時，突然以預藏的水果刀割喉身亡。

當時日媒報導，張男對林女極為愛慕，一個月前張男發現林女開始對他逐漸冷淡，可能那時已懷有殺意，案發當日張男前往理論，憤而將林女殺害，想要打電話求救的朱女也不幸成為刀下亡魂。但林女家屬對外界誤傳女兒與張男交往相當不滿，認為是對女兒造成二度傷害。

在日本殺害兩名女留學生後自殺身亡嫌犯張志揚的骨灰，之後由張志揚父母帶回台灣。(高興宇攝)

3條年輕生命的殞落，讓3個家庭因此破滅。但令張父不解的是，眼中從小乖巧的兒子，連蟑螂、螞蟻都不敢殺，怎麼會如此凶狠殺死兩個女生。他坦言如果真的是兒子所為，將一輩子都沒有辦法原諒自己，也不知道要怎麼跟被害家屬道歉，「自己和太太一輩子完了」。導演吳念真當時還在臉書發文呼籲媒體放過張父。

但被害家屬一直等不到張家的道歉與賠償，僅能靠著宗教信仰面對苦難，並因為命案發生在境外，依當時的法令被害家屬求償無門，後來在各界的支持下促成《犯罪被害人保護法》修正通過，並以林女的日文名字定名為《百合條款》，讓國外受害家屬可領到補償金及獲得保障。不過，張志揚的死亡仍讓整起命案的動機、行凶過程至今無法大白。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。