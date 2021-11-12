28歲的楊先生，有個非常尷尬的困擾。他從來不去需要脫鞋的包廂吃飯，並且只在網路買鞋，不願意現場脫鞋試穿，甚至為了不想到女友家作客而「被分手」。只是回到家總要脫下鞋襪，他的家人戲稱，「只要聞到鹹魚味就知道他回來了」，讓小楊自卑不已。他也曾試著擦香港腳藥劑，卻完全不見改善，近來一脫鞋，襪子竟然還會黏在腳上。他的雙腳到底發生什麼事？

●腳臭竟是「蠹蟲」害的？皮膚科醫揭真相

天氣逐漸轉涼，厚重的鞋子與雪靴陸續登場。由於足底皮膚也會散熱，體溫又製造恆溫條件，因此滿滿吸收汗水的襪子包覆在不透氣的鞋靴裡，就有如細菌培養皿，成為腳臭大溫床。

皮膚科醫師游懿聖指出，在腳掌的細菌中，有種細菌引起的症狀很特殊，它會讓人的腳特別臭，還會讓襪子黏在腳上，如果仔細觀察，會發現腳掌上有小小凹洞，一個個像火山口一樣，這叫做足蹠蠹蟲症或是足(掌)蹠蠹蝕症。

醫師指出，雖然病症名字有蟲，但並非真的蠹蟲咬過，只是一個個小洞的模樣很像蟲咬痕跡而得名。由於患者的襪子很容易因為小洞而被黏附在腳底板，造成極度難聞的異味，又被稱為「毒襪子症候群」。

●腳掌凹洞≠香港腳 用錯藥物更惡化

成大醫院皮膚科楊省三醫師指出，掌蹠蠹蝕症是因皮膚足底長期處於悶熱的鞋襪中，讓細菌局部增生，進一步破壞並溶解皮膚表面的角質層，而造成許多小凹洞。常見的菌種包括棒狀桿菌、微小球菌、嗜皮菌、鏈黴菌和放線菌等，這些細菌會分泌蛋白酶消化角質，並溶解角質層、產生硫化物，因而產生類似阿摩尼亞或臭雞蛋的臭味。

游懿聖醫師表示，除了腳掌凹洞是特徵之外，如果腳縫也染菌，會讓腳縫及腳底看來泛白、潮濕，嚴重的話會有裂縫、潰瘍。因此這種腳臭若不處理，容易讓更多致病菌或黴菌等孳生，更難處理。

(資料來源/游懿聖醫師、李啟澤醫師 圖/中時新聞網陳友齡製圖)

皮膚科李啟澤醫師指出，許多患者遇到腳部皮膚異常，第一時間都當成香港腳，自行塗藥或相信偏方泡醋水等等，反而加重腳臭。其實對醫師來說，治療初期的足蹠蠹蟲症這類凹陷性角質溶解症並不困難，投藥後大致一周就能顯著改善，但是如何預防更重要。

●退散腳臭其實不難 日常記得讓它乾爽

相較於夏天可以穿涼鞋等較透氣鞋款，濕冷多雨的秋冬，更是腳臭的好發期，尤其不少人喜歡穿的雪靴，內附絨毛等保暖材質，更是足蹠蠹蝕症的溫床。醫師提醒，即使藥物治療過後，如果沒能做好足底乾爽防護，反覆發作機率甚高。日常最好做到：

.有異狀先就醫確診，用對藥物效果快。

.盡量減少一天當中連續穿鞋子的時間，也不要天天穿同雙鞋，徹底乾燥一天以上再穿

.平日盡量保持腳部乾爽，腳縫一定要擦乾。

.避免長時間穿著厚重皮鞋、不透氣球鞋、雪靴等，尤其毛底更吸濕，可以加上透氣鞋墊並每周清洗更換。

足部異味雖然不是重大疾病，卻對人的生活有重要影響。醫師強調，只要確診投藥就能有效緩解，無需自行以偏方或成藥處理，以免造成更複雜皮膚狀況，反增治療困擾。