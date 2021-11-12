每年年底男子網壇的壓軸好戲就是ATP世界巡迴賽總決賽（ Association of Tennis Professionals Finals，簡稱ATP Finals），今年11/14～11/21於義大利都靈舉行，比賽的場地是屬於室內硬地，每年的這項賽事都只會有8名網壇的佼佼者有資格參賽，可想而知比賽一定是非常刺激精彩，誰能奪冠運彩開盤你來猜。

2021 ATP Finals誰能奪冠？運彩開盤你來猜

台灣運彩總經理林博泰(左))上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

ATP Finals是澳網、法網、溫布頓及美網等四大公開賽以外最重要的男子國際網球賽事，每年都在年底前舉行，當年度ATP排名前7名的選手優先取得參賽資格，第8位則由當年度四大公開賽取有冠軍且居ATP排名8～20名者取得，如果取有四大公開賽冠軍者超過1位則以其ATP排名較高者取得，如果都沒有球員取有四大公開賽冠軍，則直接由ATP排名第8名的選手取得。具有參賽資格的8位選手中若有因故無法參賽者，其參賽資格由ATP排名順位依序遞補。

ATP世界巡迴賽總決賽參賽資格。(台灣運彩提供)

ATP Finals的賽制與四大網球公開賽有所不同，首先就是它會將所有8名選手分成2組，每組4人，ATP排名第1及第2的選手會被分開安排在A組及B組，排名第【3、4】、第【5、6】及第【7、8】的選手則分別倆倆抽籤決定是到A組或B組。同組的4位選手先進行一輪單循環賽(每組6場，共12場)，戰績前2名晉級4強淘汰賽(2場)，4強淘汰賽勝出者進入決賽(1場)爭奪冠軍獎盃，與四大公開賽從頭到尾都是單淘汰賽不同。其次就是每場比賽它都是3局2勝制，也不同於四大公開賽的5局3勝制。

2021 ATP參賽選手。(台灣運彩提供)

從近10年ATP Finals奪冠情形來看，在2011費德勒奪冠後，連續4年(2012-2015)由N.喬科維奇奪下，最近5年(2016-2020)則是每年都是由不同的選手奪冠，分別是2016的A·穆雷、2017的季米特洛夫、2018的A.茲維列夫、2019的提希特斯帕斯以及2020的麥維德夫，可以看出近年來的奪冠競爭非常激烈，可以說是人人有機會個個沒把握。本屆取得參賽資格的選手有N.喬科維奇(1)、麥維德夫(2)、A.茲維列夫(3)、提希特斯帕斯(4)、魯布列夫(5)、貝瑞提尼(6)、胡卡奇(7)、魯德(8)等8位。

ATP世界巡迴賽總決賽賽制與分組情形。(台灣運彩提供)

ATP世界巡迴賽總決賽近10年冠軍統計。(台灣運彩提供)

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