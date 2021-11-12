隨著國內疫情降級、中央政府振興五倍券上路，為鼓勵全國各地的民眾來南投消費，南投縣政府從10月29日起到明年5月6日，每個星期五、週週抽10萬、旅宿福袋，還有兩次百萬特別加碼抽及兩次國稅局南投分局加碼抽，獎金、獎品總獎額超過千項500萬元。

「南投玩很大．千千萬萬獎不完」發票登錄抽獎現金送夠夠， 是全台最久、長達6個月的振興券加碼抽獎活動，民眾只要在今年10月1日到明年4月30日，以消費超過200元的發票，上活動官網https://funnantou.jil.tw/登錄就可參加。

南投縣長林明溱歡迎各地民眾來玩爆南投，還可周周參加抽獎。(南投縣政府提供)

滿200元發票登錄即得可獲得一組序號，滿400元兩組，以此類推，最多可累積500組序號，消費越多則可享有越多抽獎機會週週抽中10萬現金；此外，為獎勵到南投多日遊的民眾，只要登錄的是南投合法旅宿發票，還可再獲一重序號，額外累積最多500組抽獎序號，並週週抽出玩爆南投超值福袋，福袋獎品包括住宿券、風景區或遊樂區門票、體驗券與伴手禮兌換券等等，一袋在手玩爆南投。

週週抽之外，還有百萬元加碼特別抽及國稅局南投分局加碼抽，各兩次的加碼抽大獎，百萬元加碼特別抽預定於110年11月20日及111年2月20日，每次均有頭獎3個分別為50萬、30萬及20萬元現金，還有iphone 13等超值獎品大方抽；國稅局南投分局配合此次活動，也推出總獎額168,888元的雲端發票捐贈加碼抽，只要在活動官網綁定雲端發票者且符合活動資格，在捐贈期限內，將發票捐贈給南投縣已申請捐贈碼之愛心慈善團體，每捐贈一張發票即獲一次抽獎機會，最大獎為價值3萬5千元的自由行抵用券，抽獎日預定於111年2月23日及111年5月4日。

南投縣長林明溱表示，享有觀光首都美譽的南投縣，熱情迎接歲末的旅遊旺季，南投縣政府和所有觀光旅宿餐飲等業者都準備好了，將推出一系列觀光活動歡迎各地民眾前來「南投玩很大」，也會陸續公布其它更讓人驚喜的加碼優惠，希望消費大眾持續鎖定「樂旅南投」臉書粉絲專頁及活動官網https://funnantou.jil.tw/。(南投縣政府廣告)