彰化市東區擴大都市計畫被期待是發展契機，卻卡在區段徵收與市地重劃的爭議，從2008年送內政部至今有13年，議員質疑牛步化，整區共有596公頃，彰縣府去年改採分期分區策略提報，較沒爭議71公頃台化廠區已進入內政部都委會大會審議，首度出現突破，彰縣府也完成公開展覽，議員有期許也有隱憂，建議加強行政效率，加速優先發展區的開發。

彰縣議員張瀚天(右)籲東區擴大都計和鐵路高架、中捷綠線延伸應齊頭並進；彰化縣議員黃千宴(左)提醒縣府注意執行效率，別讓彰化錯過發展機會。(圖/彰化縣議會提供)

張瀚天：鐵路高架化、捷運齊頭並進

彰化縣議員張瀚天指出，「彰化市東區擴大都市計畫案」自2008年9月11日獲得內政部審議同意通過，備受期待，當時主政者形容，未來彰化東區就是彰化版的「台中七期」，但台中不知跑到幾期了，彰化13年過去，不見動靜，進度真的太慢。

張瀚天說明，彰化鐵路高架化努力11年才通過可行性評估，未來還有綜合規劃、環評和細部設計流程，發包動工後至少也得10年工程期，要看到彰化鐵路高架化，最快是2033年之後的事，一項重大建設案攸關城市發展和樣貌，建議彰化市東區擴大都市計畫案和彰化鐵路高架、台中捷運綠線延伸彰化齊頭並進，不要讓彰化長期處在交通施工黑暗期。

黃千宴：台化廠區母雞效應帶動發展

彰化縣議員黃千宴分析，彰化市東區擴大計畫有產業專區、商業區、住宅區等，不論是提升居住品質，或是帶動產業發展，都備受期待的台化轉型後，成立觀光工廠將可吸引遊客。她很高興「台化廠區先行」露出一點曙光，做得好可以形成母雞效應，未來捷運、鐵路規劃路線都會經過台化現址，完善的交通網路更能強化接續開發區域的發展。若台化廠區先行完成轉型將是整體東區擴大計畫成功一項指標，是彰化市邁入先進及現代化城市的第一步。

她也表明，彰化鐵路高架化已要進入實質開發的階段，未來彰化土地可以縫合，增加商業等空間，東區擴大都市計畫顯得舉足輕重，提醒縣府注意執行效率，不要讓彰化錯過了這個機會，並希望做好溝通，早日看到成果。

彰縣議員莊陞漢(右)指出台化廠區做得好，便是示範；議員李寶銀(中)認為東區都計若成功，該區將成為彰化市蛋黃區；議員陳銌銌(左)直指行政程序過於冗長，應加緊推動腳步。(圖/彰化縣議會提供)

莊陞漢：縣政中心應該同步規劃遷移

彰化縣議員莊陞漢認為，彰化市東區擴大都市計劃是彰化市未來轉型的關鍵，目前彰化縣政府正在進行「台化廠區先行」相關行政程序，台化是單一地主，更容易執行，做得好是示範，但也有隱憂，台化是從工業區土地提供變更，回饋公共設施需達25%，但相較其他農地等，回饋比例卻要達40-50%，得加把勁說明原委，並設計稅制上的優惠，才能說服其他地主也同意。

莊陞漢說，彰化人口在下滑中，東區擴大都市計畫若不能成，彰化市緊鄰台中都會，不可避免將面臨更嚴重磁吸效應，台化專區內土地既已劃定縣政專區，縣府同步也要有預算和執行的動作，進行縣政中心的規劃，訂定時程。

李寶銀：交通發達是進步城市的要件

彰化縣議員李寶銀表示，彰化東區擴大都市計畫因開發及回饋方式還沒共識，使得計畫無法定案，未來成功，東區將成為彰化市蛋黃區，再加上台化公司釋出帶動整體規劃招商，大型物流公司、百貨倉儲業進駐，搭配鐵路高架化後、增設金馬車站與捷運綠線結合，彰化東區將徹底改頭換面，一躍成為現代化的高級住宅區。

李寶銀進一步闡釋，綜觀彰化市東區都市計畫，北濱一高、二高交通流量大，南來北往，甚至進入南投縣都方便，金馬路則銜接彰美路、彰新路往和美區；彰鹿路、彰水路往鹿港、溪湖地區，不管在尖峰或離峰時間，可避開市內塞車瓶頸，都是未來晉升進步城市所必須要具備的基本條件。

陳銌銌：鐵路高架讓彰化蛋黃區外擴未來可期

彰化縣議員陳銌銌相信台灣各大都會區一一完成鐵路高架或地下化，讓土地縫合，更有利於都市整體規劃與發展，因為彰化市區一直以來被八卦山脈、鐵路及國道一號切分開來，都市要發展、經濟要起飛，交通必須先通暢；鐵路高架化除了能將彰化市土地縫合，更能承接彰化市中心蛋黃區的外溢需求，若再積極配合擴大東區都市計畫，加上高速公路特定區檢討加大開發力度，彰化市未來50年蓬勃發展是無庸置疑的。

陳銌銌直指行政程序過度繁複冗長，光一個鐵路高架反覆談了20年，擴大東區都市計畫也談了10多年，又有多少10、20年？應該加緊腳步，免得30年後，下一代還是說：「彰化30年來都沒什麼改變」。

彰化縣政府建設處表示，「彰化市東區擴大都市計畫案」，已在2002年新訂為「擬定擴大彰化市都市計畫」，位於原彰化市都市計畫東側，面積約596公頃，2009年內政部區委會同意採擴大都市計畫辦理，2013年內政部都委會審議通過都市計畫案，送審政部一再被退件，縣府去年改變策略，將整區再分成「台化廠區再發展區」、「優先發展區」、「已發展區」和「農業生產保留區」，從沒爭議先走行政程序、尋求突破，主要爭議集中「優先發展區」，目前地主與縣府對於開發方式尚未達成共識。

71公頃台化廠區再發展區爭議小，首度闖進大會審查，縣府業已完成第二次公開展覽， 建設處副處長陳威宏指出，台化同意依照2013年規劃送內政部審議之版本續行審議，可做為示範作用。其他區塊將持續與地方溝通，獲取開發方式區徵或重劃之共識後，再行送審。(彰化縣議會廣告)