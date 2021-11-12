台灣房價持續上漲，且市場仍一片看好未來房價的上漲動能，但有網友納悶，許多人都認為台灣房價不見頂，未來年年都會上漲，但日本房地產的泡沫會被戳破，為什麼台灣就不會？貼文一出後，有網友點出關鍵，「台灣不敢提高持有稅」。

1985年，美、日、英、法、西德等5個工業已開發國家簽訂廣島協議，旨在聯合干預外匯市場，使美元等主要貨幣匯率秩序性下調，以解決美國巨額貿易赤字。

然而，廣島協議卻帶給日本經濟難以想像的影響，日圓大幅升值，國內經濟急遽成長，但在日本感受到經濟快速起飛後，成長開始趨緩、停滯，最終走向衰退，到最後日本政府意識到整體經濟過熱的嚴重性，加徵房產稅，進而引發長達數年之久的房地產泡沫。

1名網友感受到全台房價不停飆漲，在社群平台PTT發文，不管是民眾，還是仲介、代銷等，都一致認為台灣房價沒有天花板，往後年年都會繼續上漲，讓他聯想到日本房價也一度漲破天際，但最後房市泡沫依然被戳破，讓他不禁納悶，「為什麼台灣不會炸？」。

貼文曝光後，底下網友討論熱烈，「日本當初是被美國惡搞，台灣還沒有」、「還在吹，等等才會破」、「日本自己弄破的，結果失落20年，從此以後全世界把日本當借鏡，千萬不能像日本一樣自己用力戳破泡泡」、「日本是人口紅利窗口關閉、升息貨幣政策、税一起來」。

此外，也有網友提到，房屋持有成本是一大因素，持有成本低才會讓民眾不會輕易出脫房產，但政府修法又會惹民怨，「從稅制到交易制度都畸形也沒打算改，民國200年也會繼續漲」、「 台灣人口紅利窗口要2027後才會消失，又沒升息也沒拉高持有稅」、「台灣不敢提高持有稅」、「利率低、土地房屋稅低，我房子放到塌掉」。