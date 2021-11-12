人類明明就是動物，體內怎麼會有植物神經呢？預防醫學醫師、作家洛桑加參在《快樂醫學》書中指出，我們常聽到的自律神經系統(Autonomic Nervous System，縮寫ANS)，它還有一個可愛的別稱，叫做「植物神經系統(Vegetative Nervous System，縮寫VNS)」。之所以稱為自律，是因為這套系統能自動自發，心臟怎樣跳、瞳孔什麼時機縮放、荷爾蒙如何分泌、什麼時間要睡覺，它都能自主把工作安排好、處理妥當，完全不用你操心。也正因為它有著不受人意識控制的這個特性，所以也有人習慣喊它植物神經。如何讓植物神經快樂生長，洛桑醫師做出建議。以下為重點書摘：

若正確使用身體，植物神經出錯的機率微乎其微。但現代的便利生活、求效率的高壓生活，乃至於人的一些行為、想法偏差，確實已對它造成不良的影響。

植物神經自己不太會壞掉，人卻常常不小心把它搞壞掉。比方說活得過度認真或過度不認真，又或者令自己長期陷入哀慟情緒中，習慣性悲觀，與同儕競爭時太看重成績、太想要贏、每每要求必勝，與家庭成員相處不和睦、婚姻或感情出狀況而心生怨懟，以上這些，都會連累植物神經跟著你一起受苦。植物神經沒精神，生命之花終將漸漸枯萎。雖然不會一夕間凋零，但身體走下坡、體力走下坡、面容衰老等等，那是會慢慢慢慢發生的。

●地水火風四元素齊備，能養好花也能養好人

植物神經失調症狀頗為複雜，但好在，解決方法出乎意料簡單，可用非藥物的方式解決，不用花太多錢，而且自己就能搞定。祕訣就是：「你怎樣細心養花，你就怎樣呵護自己。」掌握四個關鍵元素：陽光(火元素)、空氣(風元素)、水、養分(地元素)，下面依序說明。

◎火元素：

植物是看陽光、感受溫度在生活的，說穿了，我們體內的植物神經也是。我總不厭其煩提醒大家晒太陽，不只為了獲得充足的維生素D，更為了調節血清素與褪黑激素水平。

被日光喚醒、太陽下山就休息，是正統作法。退而求其次，夜間工作者、輪值工作者白天可利用遮光窗簾幫助入睡，晚上可利用藍光保持清醒避免事故。反正就是有光清醒、沒光睡覺這樣的原則。

說穿了很簡單，但大家晚上都愛看電視、滑手機，推遲睡眠時間，長此以往，植物神經肯定會抗議。權宜做法，臥房內燈光以柔和黃光為佳，儘量不要給眼睛太多亮光上的刺激。

◎風元素：

植物在空氣好、通風好的地方特別能展現出蓬勃生命力，人也一樣。假日勤快一點去山上去海邊幫肺部排毒，平常勤做呼吸練習，或是單純練習緩、慢、深、長、勻的腹式呼吸，這對恢復植物神經平衡已有莫大益處。

◎水元素：

人會給植物澆水，但別忘了自己也要喝水。對人來說水是原料也是沖洗劑，舉凡血液、淋巴液、人體的各種分泌物，乃至於幸福荷爾蒙產出、細胞再生，都不能缺水。把你的體重乘以五十毫升，即為你一天需要的量，我大約抓三千毫升，我每天都這樣喝。

◎地元素：

園藝高手都知道怎樣幫花花草草施肥。養生如同養花，欠呵護的身體最需要哪種「肥料」呢？當然是能紓緩壓力，讓人心情變好的解憂食材，要好好吃一吃。

我最推薦維生素C含量極高的芭樂，當然其他富含維生素C的蔬果也都很好，請輪流交替吃。至於鼓舞士氣的維生素B群，全穀物與深綠色蔬菜都是好來源。能活化免疫系統、預防癌症的硒，你在蘑菇和芥末子裡面可以找到。

其他還有安撫不安的蓮子、安定神經提升睡眠品質的芝麻，和吃了會開心的香蕉，以及舒緩躁動的核桃，都是能幫助人體機能維持正常運作的好食材。

●快樂任務：每天早上起來先喝五百毫升溫熱開水

陽光有助於交感神經和副交感神經換班，溫度也是。說人話就是幫助你舒服清醒， 而不是被鬧鐘吵醒、匆匆忙忙趕出門。試想，宛如油門的交感、宛如煞車的副交感同時踩下去，又睏又急又累，用這樣的狀態開啟一天，人又怎能開心得起來？

早晨接觸陽光、慢條斯理喝溫熱開水、澆澆花、整理自己，上個廁所、梳洗一下，活動活動、看看新聞，愉快開啟一天，一整天，人就很容易維持好心情，身體也比較不會那麼疲倦。

本文節錄自：【快樂醫學：藏傳身心靈預防醫學書】一書