畢業於某新竹國立大學研究所，陳先生在竹科工作的前幾年，身心壓力沉重，出現幻聽妄想，總以為同事講他壞話，故意針對他，至精神科求診後，確診為思覺失調症，高教育水準的他，深知持續用藥、避免復發與功能退化之重要性，故選擇長效針劑，來穩定病情。還被挖角至日商公司，外派日本的每月薪資10萬台幣起跳。

●思覺失調症及早治療 把握發病頭5年黃金治療期

嘉義長庚醫院精神科主治醫師蘇建安表示，思覺失調症是一種腦部荷爾蒙分泌異常的疾病，會造成病患思考和感覺失調，以致出現妄想、幻覺及胡言亂語等症狀。一般來說，思覺失調症好發於15至30歲，正是人生正在學習與事業起步的黃金時段。

「思覺失調症發病後頭五年是黃金治療期。」蘇醫師說，如能及早介入治療，規律用藥。讓病情穩定，就可維持大腦運作及功能，但如果中斷用藥，一再復發，將造成腦部功能不可逆的退化，認知功能下降，影響工作能力。

●思覺失調症規律治療 病識感是關鍵！

蘇醫師說，大部分思覺失調症患者缺乏病識感，不覺得自己大腦生病，或有不舒服的地方，很容易就忘了服用藥物，甚至抗拒用藥，如果家人叮嚀其用藥、就醫，還可能引發關係緊張，造成衝突。

小雄（化名）就是典型個案，二十幾歲發病，因為缺乏病識感，經常中斷用藥，以致病情不穩。在新冠疫情爆發之前，他在一家自助餐店打工，做些簡單工作，老闆另提供中餐及晚餐，儘管薪水不多，但還算穩定，且有生活自主能力。

可是，疫情爆發後，許多上班族在家上班，減少外食，自助餐生意變差，此時，小雄身心承受壓力，加上未能規律服藥，又再發病住院，失去工作。幸好，小雄在醫師評估及建議下，使用長效針劑抗精神病藥物，減少忘記服藥之問題，日後病情也逐漸穩定。

相較之下，科技新貴陳先生因具有良好的病識感，瞭解持續用藥的重要性，在首次病發時，就在醫師建議下，接受長效針劑藥物治療，治療效果顯著。赴日工作後，每三個月仍固定返台回診打針順便探望家人，規律治療大幅降低疾病復發機率。

●提升治療順從性 專家共識：優先考慮長效針劑

台灣生物精神醫學暨神經精神藥理學學會（TSBPN）最新發表專家共識，其中就建議首次發作的思覺失調症病人，可考慮使用長效針劑抗精神病藥物治療，且應將長效針劑抗精神病藥物列為所有思覺失調症病人的治療選項之一。

蘇醫師表示，思覺失調症目前的治療多以口服及長效針劑為主，前者常因忘了吃藥，而讓病情不穩，後者為一個月或三個月打一針，不再因為用藥問題，導致病友與家人之間的關係緊張，最重要的是，副作用較少，減少認知功能退化。

在新冠疫情期間，思覺失調症患者病情較為不穩，加上醫院醫療降載，就醫不便，而有些病友也不敢回診，擔心染疫，一旦中斷用藥，就增加復發風險。

蘇醫師指出，健保已給付長效針劑抗精神病藥物，確診為思覺失調症的病友皆能使用。建議病友、家屬與醫師多多溝通，選擇個人最佳藥物，穩定控制病情，減少復發，讓思覺失調症患者仍保有工作能力，生活自足，才能回歸正常生活。