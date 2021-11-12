航空雙雄長榮航、華航最近股價突飛猛進，短短11天漲幅達50%，此前有1名「毅力姊」從疫情爆發以來，持續買進航空股，過程中雖受到不少冷言冷語，但如今航空股大漲，她公開自己的對帳單，不僅達成目標，還加碼買進，總計127張航空股，未實現損益高達149萬，讓網友看了直呼，「打臉一堆人」。

目前正值Q4航空貨運傳統旺季，全球消費需求仍然強勁，然海運供需瓶頸猶存，海轉空需求的催化下，外加美國解除旅遊禁令，料將激勵航空類股重獲市場青睞。長榮航今（11日）上漲5.24%，盤中最高來到27.7元，收在每股27.1元；華航則漲9.27%，收在每股25.35元。

先前本站曾報導「她買10元長榮航存到近100張 網眼殘看錯：差點叫乾媽」、「毅力姐終於存到100張長榮航 目標價曝光網戰翻」，1名女網友從疫情爆發以來，就不停地買進航空股，從低點約每股10元開始存，目標是買進100張長榮航。

早在2個月前，她就已經存到100張長榮航，過程中一度未實現獲利達70萬，也曾縮水到僅剩13萬，不過並未在當時就獲利了結；她坦言，每次向周遭親友提起，都難免受到些冷嘲熱諷，但她始終堅持自己對航空業的預期，且也做好長期抗戰的準備。

毅力姐的對帳單。（圖／摘自Dcard）

她11日在社群平台Dcard發文，貼出一張對帳單，圖中可見她長榮航不僅達成百張目標，還額外買5張，均價落在每股15.96元，而華航也存了22張，均價為每股16.52元，未實現損益達149萬元。

她表示，從疫情爆發開始存，每次大跌都買進壓低均價，不知不覺就存了127張，期間好幾波震盪都不在意，連漲了十幾天也告訴自己要平常心看待，漲多總是會回檔，已經做好放到解封的心理準備。

貼文曝光後，許多網友驚呼連連，「起飛了」、「恭喜，兩個月剛好有看到你發的文，今天突然想起來就看到你發文了」、「看到長榮航一直噴真的就想到你」、「恭喜你！最近看到長榮航這樣飆，我也是想到原po」、「恭喜噴了」、「笑死，真的起飛了」、「打臉一堆人」。