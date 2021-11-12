性感網美安希（本名莊惠如）從學生時期就是人氣網拍模特兒，驚人的三圍32F、24、33讓她迅速積攢人氣，身為JKF女郎之一，還在今年獲選百大女郎第二名；平時安希喜歡cosplay各種美艷動漫角色，最近火辣還原《數碼寶貝》角色「天女獸」，超巨上圍比臉還大，性感程度讓粉絲口水直流。

安希除了是JKF女郎外，擁有百萬粉絲的她，也活躍於各大綜藝節目，在鏡頭前展現身材絲毫不扭捏，讓她知名度也越來越高，今年更在第二屆JKF百大女郎票選獲得第二名；而不管是素人時期還是加入演藝圈後，安希還是熱愛cosplay，在她的社群平台上不時都能看到，各種不同樣貌的她。

先前安希就曾分享自己買了《數碼寶貝》角色「天女獸」的cosplay衣服和道具，今（11）日在IG上曬出火辣還原的變裝照，一頭金色長髮，身上布料超稀少的服裝，背上還有一對天使翅膀，而胸前超兇上圍更是吸睛，網友看了幾乎暈一片。

雖然安希在貼文中自嘲，「好像在賣安全帽哈」，但粉絲目光都被不科學身材吸引，激動留言誇讚，「超級像，神還原」、「很棒的角色扮演」、「非常性感的寶貝，最性感數碼寶貝非妳莫屬」、「這天女獸還原度太高了吧」、「妳是我的天使」。