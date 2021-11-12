Interiors of Somnio, the 222m 'yacht liner’ have just been released!



Owners of the suites will choose one of the design teams to complete their interiors, so all apartments will be unique with different design briefs



Estimated outfitting cost of €500 million and launch in 2024 pic.twitter.com/aOD2DuFDUI — Yacht Informer (@yachtinformer) November 9, 2021

美國「有線電視新聞網」（CNN）11日報導，長約728英尺（約222公尺）的巨型私宅遊艇（private residence yacht）「夢想號」（Somnio）預計2024年下水，設計公司近期公開其概念圖，展示內外豪華設計，並稱整艘船僅有39間船上公寓，每間起價約1100萬美元（約新台幣3億600萬元），且有部分已經售出。

私人遊艇、飛機和建築設計工作室「Winch Design」表示，「夢想號」造價約6億美元（約新台幣166.85億元）、長約728英尺、排水量達33500噸，但考慮到住戶們的隱私，整艘船僅有39間船上公寓，且尺寸不一，最小約1600平方英尺（約45坪）、最大約6500平方英尺（約182坪），後者更佔據最上層甲板的大部分空間。

「Winch Design」提前公開「夢想號」內部的豪華概念圖，可見其包含廣闊海景臥室與客廳、內外用餐空間、私人陽台、圖書館、健身房、獨特的更衣室等，並強調所有設計都能為買家「完全客製」；共用設施則包括可容納1萬瓶美酒的酒窖、SPA中心、電影院、餐廳和俱樂部等。

「Winch Design」還強調，永續性是「夢想號」的設計重點，將採用最先進的環保發動機技術，全艦許多部分也會以環保材料打造，以減輕對環境的影響。

CNN指出，雖然最便宜的公寓也要價約1100萬美元，且買家買下公寓後，還須每年支付維護、修理、燃料和食物等費用，但一名發言人透露，「夢想號」已引起全球富豪們的興趣，部分公寓在開工前便提前售出。