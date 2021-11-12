美國「有線電視新聞網」（CNN）11日報導，長約728英尺（約222公尺）的巨型私宅遊艇（private residence yacht）「夢想號」（Somnio）預計2024年下水，設計公司近期公開其概念圖，展示內外豪華設計，並稱整艘船僅有39間船上公寓，每間起價約1100萬美元（約新台幣3億600萬元），且有部分已經售出。
私人遊艇、飛機和建築設計工作室「Winch Design」表示，「夢想號」造價約6億美元（約新台幣166.85億元）、長約728英尺、排水量達33500噸，但考慮到住戶們的隱私，整艘船僅有39間船上公寓，且尺寸不一，最小約1600平方英尺（約45坪）、最大約6500平方英尺（約182坪），後者更佔據最上層甲板的大部分空間。
「Winch Design」提前公開「夢想號」內部的豪華概念圖，可見其包含廣闊海景臥室與客廳、內外用餐空間、私人陽台、圖書館、健身房、獨特的更衣室等，並強調所有設計都能為買家「完全客製」；共用設施則包括可容納1萬瓶美酒的酒窖、SPA中心、電影院、餐廳和俱樂部等。
「Winch Design」還強調，永續性是「夢想號」的設計重點，將採用最先進的環保發動機技術，全艦許多部分也會以環保材料打造，以減輕對環境的影響。
CNN指出，雖然最便宜的公寓也要價約1100萬美元，且買家買下公寓後，還須每年支付維護、修理、燃料和食物等費用，但一名發言人透露，「夢想號」已引起全球富豪們的興趣，部分公寓在開工前便提前售出。
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