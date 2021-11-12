資深媒體人彭文正質疑總統蔡英文的博士學位是假的，今年3月挨告加重誹謗遭起訴。台北地院10月20日開庭，彭文正因人在美國未到庭，檢察官劉承武將聲請拘提。會回來台灣嗎？彭文正11日表示，若卷不給他看、申請的問題也不回答、追加的案子也不追加、網路開庭也不給答案，那就對不起了。

彭文正11日在網路節目《政經關不了》表示，他的所在地在華府華盛頓DC，他已告知姚念慈法官、劉承武檢察官，他們怎麼不找他或寫信給他，不然他也可以給電話號碼，也可打電話給他。

彭文正接著表示，不知劉承武或是書記官，對論文門的電視網路看得挺清楚，他在書狀還提到王淺秋、汐止王小姐的節目。他援引了王小姐和他的對話，用來證明他有逃亡之虞。因為王小姐問他，他被通緝了，會什麼時候回台灣？他回答，「不一定」。

彭文正說，他高興什麼時候、或是什麼方式回去台灣，看他高興。而且要看台灣的防疫狀況如何 ，還要看律師閱到卷宗了嗎？若卷宗不給他看、申請的問題也不回答、追加的案子也不追加、網路開庭也不給答案，那就對不起了。那就看看是劉承武不準備讓他出庭，還是劉承武準備好了，他卻不想出庭，那麼大家就來論理了。