有網友反串揶揄，抵制百桂產品，獲得近9000人點讚。(圖／全聯臉書)

網友到全聯臉書留言，發起拒吃百桂產品。(圖／全聯臉書)

瑪莎拉蒂惡少張男將宋姓男大生打到命危送醫，引爆全民憤慨，被起底老家是彰化溪湖的堅果大廠百桂食品，網友灌爆百桂臉書與Google評價，如今戰火更燒到全聯，不少人發起要求全聯下架百桂產品，對此各大通路商也紛紛做出回應。

百桂食品遭網友抵制，Google評論更湧入2.5萬則留言，評價被洗到僅剩1星，憤怒的網友也從百桂官網尋找特約商店，要求全面下架百桂產品，四大超商、美廉社、家樂福也都中鏢，其中全聯因貨架上有百桂商品，成為主要目標，不少網友在全聯臉書粉專紛紛提出抵制要求，獲得超過萬名網友附議。

實際搜尋發現，目前全聯社團有三篇抵制百桂文章，分別寫下「拒吃百桂食品」、「讓百桂知道，社會的公平正義不是用錢就買得到的」，還有人反串揶揄「全聯百桂食品拒吃了，因為瑪莎拉蒂、鋁棒他們都沒賣...」，都獲得網友熱烈響應。

各大通路也紛紛出面回應，包括7-11、全家、萊爾富、美廉社、家樂福均表示並無販售百桂產品，全聯則尚未做出回應。