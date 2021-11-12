彰化堅果大廠百桂食品少東張男，因不滿愛車瑪莎拉蒂遭宋姓男大生擦撞，夥同李、陳姓友人將對方打到命危送醫，引起全台憤慨，百桂食品一度關閉臉書避風頭，不少人轉戰Google Map評價狂洗負評，短短24小時，已經累積2.5萬個負評，讓網友直呼這家公司徹底毀了。

儘管百桂食品老闆、張男父親11日上午開記者會道歉，但網友不買單，痛批毫無誠意，持續怒刷百桂負評，截至12日零點，Google Map上的商家資訊，已經累積了2萬5731則負面評論，評分也被刷到1.1星。

此外，百桂地址也不斷被竄改，後面一度被加上「雙十一買堅果送球棒」、「瑪莎職業棒球訓練所」，營業時間也被改為8點9分，揶揄張男是8+9，商店性質更直接被改為台灣的垃圾場、打擊練習場。不少人看到高達2.5萬則的負面留言，紛紛直呼百桂已經徹底完蛋了。

本月7日，張男與李、陳姓友人出遊，由李男駕駛瑪莎拉蒂，行車中遭疑似變換車道不慎的宋姓男大生擦撞，車主張男大為震怒，不顧男大生拼命道歉，夥同友人圍毆對方，還威脅男大生友人不准報警，更在短短數分鐘內烙了7、8名友人助陣，相當囂張。離譜的是，當下警方竟未依現行犯扣人，消極辦案讓台中市長盧秀燕暴怒，要求嚴查，負責的3名警官也遭到調職、記過懲處。