李銘忠逃獄。（愛奇藝國際站提供）

張榕容戲裡關心朱軒洋和紀培慧。（愛奇藝國際站提供）

原創華劇《逆局》第二章「微光將近」本周播出大結局，闇夜的謎團終將迎來曙光。為答謝觀眾支持，在11月12日（周五）第24集完結篇播出後將獻上片尾彩蛋。

導演莊絢維與陳冠仲今晚9點30分，將率周渝民、李銘順、朱軒洋、紀培慧、李銘忠、曾珮瑜、馬念先、姜康哲、辛樂兒與草爺在「逆局官方粉絲團」舉辦《一起膩在這個局》逆局收官映後直播，與各位觀眾線上分享拍攝趣事並回答網友提問。

《逆局》迎來大結局，案件真相逐漸明朗，幕後真兇動機更讓觀眾非常好奇。戲中周渝民朱軒洋成功將詭變多詐的李銘忠逮捕到案，卻被警局內賊相應幫助李銘忠逃獄，讓他逮到機會以朱軒洋當人質脅迫逃脫。

副分局長張榕容一到現場，為救朱軒洋周渝民直接舉槍，瞄準李銘忠眉心射殺倒地，男友力爆棚，不過張榕容警察身份，開槍直接殺害嫌犯舉動令人懷疑。莊絢維導演表示，拍攝時與演員討論非常久，因劇情藏有許多玄機細節要讓觀眾解讀。

張榕容則表示，演繹楊羽璐過程某部分有點精神分裂，「她正義感與執念很深，不是一般大家常見的警察，她有自己的標準，好人絕對要保護到底，壞人活著也是浪費社會資源」。

張榕容劇中與周渝民師出同門，常聽老師（羅北安飾演）稱讚這位學長的才華，因此她想盡辦法接近，充滿勝負欲希望與周渝民一較高下。張榕容談起此次與周渝民合作透露：「我們認識很久，與他合作很放心，設計的台詞對白互動較勁也相當有力，非常過癮。」

兩人私下大部分都在聊表演，偶爾放鬆會聊電動，還會互相推薦好玩的新遊戲。張榕容分享與新生代朱軒洋首次合作，兩人都是白羊座關係，「還蠻了解他想法，大概知道他什麼點會沒安全感或緊張，會在旁邊提醒，希望他年輕的衝勁可以跟任非（指朱軒洋飾演角色）一樣一直存在」。也爆料朱軒洋戲外對她表達友好的方式很特別，「他說以後都要叫我大哥，真是傻勁又直接的男孩子，很可愛」。