饒舌新秀李杰明推出〈You’re my everything〉，展現rap以外才華大秀深情歌藝，為了MV呼應歌曲中「因為愛讓人生變彩色」的意涵，從未在公開場合裸身的他拍MV時「脫掉」裸身被塗上各種五彩六色的顏料，真實體驗「人體彩繪」情節之餘，今年22歲的他，大方秀出結實精壯身材透過化身「彩繪雕像」的呈現在螢幕前。

李杰明化身為「彩繪人體雕像畫作」，首次體驗把自己身體當「畫布」讓各種顏料反覆被塗上身的感覺，為戲被「塗」超過五次顏料的他，苦笑說：「又冷又癢！最後一次上色最困難，在綠幕前，要展現自己緩慢消逝，還得在重重的顏料之上再上一層厚厚的綠色顏料，回家後洗了五次澡還是洗不乾淨，頓時懷疑人生。」

他分享往因父母離異關係讓自己從小到大對於「愛」沒安全感，直到加入陶山音樂這個大家庭後認識了老闆娘「庭竹」，相處過程中感受到庭竹循循善誘及溫暖真誠關心及理解，才讓李杰明逐漸打開心房進而相信「愛」，正因為感受到庭竹宛如像是親情般純粹的愛，讓李杰明不但感謝這位人生中最重要的貴人也是恩人，更把她視為真正的「媽媽」。

李杰明表示：「念書時的我封閉自我又憤世忌俗，甚至幾度閃過自殺念頭，第一次感覺到最純粹的愛就是庭竹給我的『母愛』，很難像一個沒有血緣關係的人對當時冷漠又封閉的我給出了最真誠的關心和理解，更把我從自殺的邊緣救了出來，讓我知道，純粹的愛是存在的！那個被愛的感覺就是everything！那份愛讓我覺得我不再孤單，並且對愛保持希望而讓我有了繼續勇敢愛人的能力。」