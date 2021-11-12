羅德弘（左起）、楊宇騰、張睿家、李齊、石知田出席首映記者會，林子閎（右）連線送祝福。（WeTV、結果娛樂提供）

羅德弘（左起）、楊宇騰、張睿家、李齊、石知田出席首映記者會，林子閎（右）連線送祝福。（WeTV、結果娛樂提供）

明星社交實境節目WBL《微波爐男孩的假期》11日首映記者會，節目導演紀倪君率張睿家、楊宇騰YU、石知田、李齊、羅德弘連袂出席，因工作無法到場的林子閎，特別視訊連線獻上祝福。

跳脫WBL系列影集《永遠的第一名》到《第二名的逆襲》的戲劇框架，6位主演全數回歸，前往宜蘭完成3天2夜的露營拍攝，以實境呈現他們沒有腳本的日常，曝光私底下最真實的模樣。首映會上首度公開精采節目片花，以及6位微波爐男孩進錄音室完成的主題曲MV〈Be My Lover〉。

張睿家在首映會上自首：「其實是我推大家入坑的！因為從來沒有露營過，殊不知就真的帶我們去露營了，我夢想中的露營要很有質感的奢華風，結果美夢成真。」但他沒想到才第一天就非常累，「雖然很熱很辛苦，但我們每個人都很享受每個階段，感受非常真實。」

身為隊長兼苦力的張睿家表示：「我是第一次露營，從真人實境秀就可以看出我們每個人不同的個性，這是在戲劇作品上看不到的，有很多意想不到的『笑』果。」同樣獻出露營初體驗的楊宇騰YU坦言：「我沒有給大家看過私底下的樣子，第一次露營很好玩。」

餐飲系畢業的他，也是大家公認的最佳主廚擔當，這也是他第一次在戶外做菜。個性貼心的羅德弘則包辦大家在進行各項任務時的後援部隊，笑稱自己是「有洞就補」的擔當，專門負責幫大家善後。

個性無厘頭的李齊自封為「綜藝擔當」，他笑說：「我沒有搞笑，我就是做自己。」被張睿家虧：「他就是維持他的人設。」一旁羅德弘接著說：「所以他至今還沒有出戲。」眾人笑翻。

石知田則說自己的角色比較冷靜，負責動腦力，「把飛太遠的大家帶回現實。」除了要料理三餐，六人也要進行各項任務及遊戲競賽，石知田印象深刻：「張睿家與李齊把團康遊戲玩得像戰場一樣！」張睿家也自爆，第一天晚上就不小心誤踩到李齊帶來的啞鈴而濺血，李齊再度發揮特有的幽默感説：「謝謝睿家哥幫我擋了血光之災。」