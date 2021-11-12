坤聯發在南區推出新建案「工學匯」，建築團隊力邀水湳智慧城豪宅推手、七期建築大師李明哲操刀。（盧金足攝）

台中市南區坐擁國立公共資訊圖書館、國立中興大學、中山醫學大學等文教特色。（盧金足攝）

台中市南區坐擁國立中興大學、中山醫學大學與國立公共資訊圖書館等文教特色，加上台鐵捷運化，台中鐵路高架後，行經南區時設有五權通勤站，13期、14期重劃區相繼啟動，台中74快速道路環內房價看漲，交通建設到那裡，繁榮就到那裡。

南區自從鐵路高架化、地下道填平、紅綠雙捷運通車、13期重劃啟動後，重大建設紛紛到位，搭配南區低基期房價的優點，近年來南區成為投資置產民眾矚目的熱區，躍升台中近期補漲力道最強的區域。

除了房價的補漲，南區獲重大建設加持，建商也進一步分析，部分原因來自租金行情的飆漲，台中市南區的租金與滿租率，僅次於西屯的領頭羊，不少自住客轉租為買，帶動兩房房價走高。

此外，首購與預算受限的小家庭屬意兩房格局，加上建商成本上漲及大環境景氣因素，兩房價量齊揚。

南區近期公開的預售案，正是在此等市場趨勢及房價仍屬台中市區低基期的優勢下，成交價格站穩四字頭，剛公開的坤聯發「工學匯」建案獲自住置產與長效投資客群青睞。

「工學匯」所在的工學商圈內，因開發較早無大型空地可供興建，近五年內處於新案真空狀態，坤聯發建設表示，取得該案之後，受到在地民眾的廣泛詢問，除2房迅速升溫，3房同樣引發自住客群關注。

3房升溫的原因，在於1800萬即能擁抱寬適3房的相對甜蜜價格」，坤聯發建設指出，想以相對優勢價格買在74環內，又想擁有新屋優點，為坤聯發「工學匯」3房熱度升溫主因。

搶攻南區房市，坤聯發在南區推出新建案「工學匯」，建築團隊力邀水湳智慧城豪宅推手、七期建築大師李明哲操刀

；及擁有倫敦設計大獎、艾鼎國際大獎的設計師常季設計張立人；耐震建築結構專家陳至忠等人。

因基地位置在生活機能強的工學商圈內靜巷，外觀設計以「大樹上的好人家」為建築思考，藉宜居概念的植綠陽台、錯層跳躍，模擬一層一景的伸展枝枒，將自然的輪廓，寫進建築的風采。

公設空間上，從茶道冶禪、禪風悟靜，汲取日式侘寂思考，打造具備安縵美學思考的現代主義禪峰，規劃日式簡約的休閒接待大廳、空中花園、交誼廳、健身房等設施。