聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天表示，只要各國政府繼續對石油、天然氣、煤炭計畫投資數以兆計美元，它們許下的減少碳排承諾聽起來就不誠懇。

古特瑞斯在「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）上表示：「在（COP26主辦城市）格斯拉哥（Glasgow）這裡的聲明都很振奮人心，但還是遠遠不足。」

「只要化石燃料產業還拿得到數以兆計美元的補貼，那麼，承諾聽起來就都是空洞的。」

近200個國家的代表已在COP26會議上進行兩週協商，現在一切將達最高潮，仍有數項重要議題懸而未決。

古特瑞斯呼籲各國政府「加快步調、展現出必要的雄心」來對抗氣候變遷。

COP26主席夏瑪（Alok Sharma）也警告，若要在表定峰會結束時間12日傍晚前達成協議，時間已經不多了。

夏瑪表示：「我們眼前還有巨大挑戰。」他籲請各國代表展現出更大的雄心。（譯者：楊昭彥）1101112