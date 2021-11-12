白金漢宮表示，英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）將參加14日的國殤紀念日儀式。這是她上月在醫院住院一晚且接著被醫護建議休息以來，第一次親自參與公開活動。

但女王取消在16日另一場活動露面，接受醫護最近希望她休息的建議。

95歲的伊麗莎白二世是目前全世界年紀最長且在位最久的君主。上月她多年來首度在醫院住院一晚，進行白金漢宮形容的「初步檢查」，隨後就被建議休息。

當時伊麗莎白二世是因為某種病痛就醫，但與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）無關。

白金漢宮今天發布聲明：「女王將出席11月14日星期日在戰亡將士紀念碑（Cenotaph）的年度國殤紀念日（Remembrance Day）儀式。」

伊麗莎白二世之前已取消參與數項活動，包括聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26），並履行一些輕省的職務。

不過白金漢宮表示，女王有「堅定意願」出席紀念陣亡將士的國家重要儀式。（譯者：楊昭彥）1101112