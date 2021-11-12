中共在1971年的26屆聯合國大會上全勝取得中國代表權後，接下來的重頭戲就是安排美國總統尼克森訪問大陸，而如何接待安排這位超級強國元首、美國帝國主義頭目，在當時的冷戰氣氛下對中國與美國都是件極複雜的外交工作。尼克森不拘其元首訪問規格，中共也極盡全力配合，終於完成美中和解這項影響國際政治格局超過半世紀的戰略大轉移，尼克森本人也因此在中國獲得與全球其他國家完全不同的政治評價。

季辛吉與周恩來於26屆聯大召開期間已在北京談妥聯合公報中的台灣問題表述方式，而越過政治外交障礙，餘下的就是尼克森接待行程與方式，周恩來知道此事的重要性，施展了他個性上最大的長處：包容與彈性，來接待這位被中共痛罵的「美帝」領導人，以及被《人民日報》形容為「狡猾奸詐的陰謀家劊子手」的尼克森。

尼克森搭總統專機前往中國途中。（圖／網路）

尼克森1972年春訪問大陸前，其國家安全顧問季辛吉派遣國家安全事務助理海格（Alexander M. Haig, Jr.）前往北京，與中方商討禮賓、安全、住房、電視轉播等細節。他遇到的第一個分歧是專機問題，尼克森訪問北京後的上海與杭州的行程，美方堅持尼克森要乘坐美國自己的專機，理由是美國總統是唯一有權發布戰爭命令的人，而且隨身帶著核武密碼，專機無法替代。而中方則堅持兩國尚未建交，不可能讓美國專機在大陸境內飛來飛去，必須乘坐中方飛機，中方也願意安排周恩來與尼克森同機。雙方僵持很久，最後尼克森決定讓步，由周恩來陪同，在前往杭州與上海時乘坐中方安排的伊爾-18飛機。

由於多年來痛恨「美帝」在大陸已深入民心，當海格到杭州考察時，當地官員卻表現出應付敵人的冷漠且無禮態度，在西湖搭船遊湖時正是午餐時間，但海格只拿到一杯茶水，沒有任何食物裹腹，場面極為尷尬。周恩來獲知此事後，立即要求官員們馬上改變接待方式，同時還在毛澤東建議下給所有美方人員各送一份連夜趕製的糖果致歉。海格20多年後在美國接受大陸記者訪問時還提到此事，「至今家裡還有當時送的那些中國糖果」。

季辛吉第2次訪問北京時隨處可見的「打倒美國帝國主義」的標語，為避免尼克森訪問時出現尷尬狀況，北京、上海、杭州等地換掉了許多標語與公共設施名稱，例如原來「反帝醫院」改為「首都醫院」，「工農兵大街」恢復舊名「地安門大街」，一些痛罵美國的尖銳標語被重新粉刷，換成了「世界人民大團結」之類的口號。

尼克森在1972年2月21日踏上大陸，周恩來在機場迎接時與尼克森熱情地握手，這段畫面依計劃用衛星傳送到美國與世界各地。（圖／歷史檔案照）

尼克森後來在1972年2月21日踏上大陸，周恩來在機場迎接時與尼克森熱情地握手，這段畫面依計劃用衛星傳送到美國與世界各地。不過由於當時中美尚未建交，機場沒有安排迎接國賓的儀式與揮舞國旗的歡迎群眾，只在機場升起的雙方國旗與一排樂儀隊。據尼克森自述，他當時頗為失望，直到檢閱樂儀隊時奏樂曲目出現《星條旗永不落》時，他才略為釋懷。

克森這位善於權謀的政治人物來說，這回碰上東方權謀大師，小權謀遇上老權謀，尼克森表現出非常謙虛恭謹的姿態。（圖／歷史檔案照）

抵達北京沒多久，隨行的季辛吉接到通知：毛澤東要見尼克森，這讓尼克森有點意外，因為之前因為毛當時健康狀況惡化，會見的行程一直未能確定。尼克森等人接到通知後隨即前往中南海內毛所居住的豐澤園，原本估計10分鐘會面，兩人竟談了一個多小時，談話內容包括台灣問題、日本、越南、柬埔寨與「反對霸權」等等。對尼克森這位善於權謀的政治人物來說，這回碰上東方權謀大師，小權謀遇上老權謀，尼克森表現出非常謙虛恭謹的姿態。

尼克森還動腦筋使了點花招，某次會談前尼克森主動走到周恩來身後為周脫下大衣，這個鏡頭被媒體拍到後，在中美媒體大量播出，普遍獲得好評，「狡猾奸詐的陰謀家」果然有一套。（圖／歷史檔案照）

尼克森的政治身段也是有備而來，當天晚上周恩來以國宴招待尼森，季辛吉等隨行人員很笨拙地使用西式刀叉吃中國菜，唯獨尼克森夫婦煞有介事地使用筷子，吸引了許多記者的鏡頭。周恩來藉機稱讚尼克森夫婦熟練地使用筷子，尼克森夫人派蒂答稱：「為了來中國，已在白宮練習了好幾個月。」此外，尼克森還動腦筋使了點花招，某次會談前尼克森主動走到周恩來身後為周脫下大衣，這個鏡頭被媒體拍到後，在中美媒體大量播出，普遍獲得好評。

周恩來以國宴招待尼森時，季辛吉等隨行人員很笨拙地使用西式刀叉吃中國菜，唯獨尼克森夫婦煞有介事地使用筷子，尼克森夫人派蒂稱：「已在白宮練習了好幾個月。」（圖／歷史檔案照）

尼克森在北京行程中還包括欣賞一場桌球表演賽，以及隔天造訪八達嶺長城。這時北京突然下起大雪，為避免影響隔天行程，當天北京市動員了60至80萬人，出動百餘輛灑水車，連夜把釣魚台國賓館一直到八達嶺長城烽火台沿路的積雪清掃完畢，尼克森夫婦隔天前往長城時非常驚訝，這段長達70多公里的路上兩邊都是厚厚的積雪，但馬路上卻清掃得非常徹底。尼克森為此頗為訝異，算是認識到中國人所說的「人多好辦事」。

尼克森夫婦在登長城時，剛下過雪的天氣很冷，中共竟然安排了一些安全人員假冒村民在路邊下棋，神情緊張安全人員一直低頭不敢說話，尼克森夫婦到了身旁也不敢有任何動作，眼尖的尼克森令不住對第一夫人說了一句：「這是做給我們看的」，這話後來傳到周恩來耳中，令他十分生氣，他在後來的一次會見中很坦率地向尼克森表示，「我們有些做法比較虛假，搞形式主義。」

尼克森抵達北京後突然下起大雪，為避免影響隔天前往長城遊覽行程，北京市連夜動員了數十萬人，把釣魚台國賓館一直到八達嶺長城烽火台70多公里的路上積雪全數清掃開來。圖為尼克森夫婦遊長城。（圖／歷史檔案照）

尼克森總共在北京停留5天，除了遊覽景點與現身公眾活動之外，也進行了有關聯合公報的談判，尼克森當時對周恩來說：「像這樣一次舉世矚目的首腦會議，通常的做法是開幾天會，經過討論，發現意見和分歧，然後發表一篇含糊其辭的公報，把問題全部遮蓋起來。」周恩來則說，「如果這麼做，不僅會欺騙人民，而且欺騙自己。」這段記載在官方記錄的談話，現在看來也充份表現出兩人的政治性格。

尼克森訪問大陸後，由於聯合國已確定由中共取得中國席位，中美關係正常化進程也已啟動，此後中共在外交上高歌猛進，成果豐碩。除了美國因為尼克森總統於1972年辭職而延宕，世界各國陸續與中國建交，美國則一直拖延到1979年卡特總統任內才與中共正式建交。雖然尼克森在美國國內政治上聲名狼籍，但他的中國之行影響中美關係與國際政治格局長達半個世紀，其個人政治聲望在中國與其他國家也有著截然不同的評價，這似乎也預示著中美外交必然颠簸跌宕的歷程。