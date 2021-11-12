不少戶外活動包括潛水、登山等都因疫情被禁止，但在網路上擁有高人氣的「深態潛水度假中心」（現更名為深境）老闆林顯殷卻被控，於疫情趨緊之前向潛水客收取訂金，事後不但沒出團、拒退款，甚至還惡意停業，逾30名被害人粗估損失超過40萬元，公司由一位曾演過多部偶像劇的女演員吳珈瑋接手後，仍對這些債務擺爛不理。

吳珈瑋長相亮眼，曾參與多部偶像劇演出，包括「親親小爸」、「我們發財了」、「金大花的華麗冒險」、「狼王子」、「阿芬的幸福修練」等，都可以看到她的身影。

「我們想讓社會大眾知道這間公司的惡行，不要再有人受害。」身為律師，同時也是受害人的A小姐（化名）這麼說。講起深態公司的行為，多位受害人的臉上寫滿無奈，雖然每個人受騙的金額並不大，但為了不讓該公司繼續騙人，因此他們組成自救會，集體對該公司提告。

本刊調查，深態的前任老闆林顯殷即使沒掛著負責人的名號，但仍在公司主導業務發展，他從2019年起開始透過網路社群，招攬前往「馬爾地夫」、「帛琉」等地豪華潛水度假的行程，要價不斐，為期10多天的旅程，單人總價6萬元到8萬元不等。

「我們匯給他訂金之後，並沒有拿到收據，他也沒有跟我們簽合約。」L小姐說，去年底L小姐等人報名深態的潛水旅程，將於今年3月26日前往馬爾地夫潛水，但他們匯了訂金22500後，不久便遇到新冠疫情，在無法出國的狀況下，他們便向深態提出退款請求，此時才從教練們口中得知深態公司財務出現狀況，更無法聯繫上林顯殷。

受害人拿出當時繳納訂金的收據，控訴林顯殷拿走訂金之後便人間蒸發，公司甚至還惡意停業。（圖／王永泰攝、翻攝畫面）

對於民眾在疫情期間遇到無法出團該如何退費一事，律師林詠善表示，根據《國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項規定》第14條，出發前若是遇到疫情、天災等不可抗力，以及無法出團原因，不可歸責於雙方當事人，導致旅遊契約無法履行時，雙方都可以解除契約，而且不必負損害賠償責任，「消費者可以主張全額退費。」林詠善說，如果旅行業者有一些代繳的費用或是行政規費，則必須要提出單據才能抵扣。

「是因為遇到疫情無法出團，他們應該要退我們訂金，但是負責人卻人間蒸發，就連之後接手的負責人也沒有要退款給我們的意思。」L小姐說，深態公司成立以來即頻繁變更負責人，最後由吳珈瑋接手，她還在去年9月又開了一家「深境海洋國際有限公司」，並讓深態停業，似乎想玩「金蟬脫殼」的企業變身手法。

「他們（吳女、林男）根本是打算債留深態，繼續開下1間公司，可能還會有更多人受害。」A小姐說，在得知訂金恐怕拿不回來時，A小姐等人便聯合向法院提出假扣押，但此時才發現深態名下早已沒有資產，相關設備、租約，也已經都在吳女的「深境」公司名下。

「那個吳珈瑋，就是林顯殷的前女友，讓我們覺得他們是故意串通好的。」曾是深態公司員工的B先生（化名），也跳出來指控，吳女接手男友公司後，沒打算管前朝的債務，只在LINE群組公告，將活動延到1年後，若是不答應，公司並不會退回已付的訂金，明顯想擺爛不管。

對此，深境公司負責人吳珈瑋對於遭控不退訂金一事，她解釋說，由於當時訂金都已經付給馬爾地夫的船家，不能退款只能改期，公司目前正積極協助客戶們，找出一個大家都能出團的時間來安排出團，她表示自己已經在努力處理前任負責人和客戶間的商業糾紛。

曾在多部電視劇參與演出的吳珈瑋，在深態陷入消費糾紛後出任負責人，並將深態更名為深境。（圖／翻攝吳珈瑋臉書）

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