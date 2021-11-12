「深態潛水度假中心」（現更名為深境）主打「馬爾地夫」、「帛琉」高檔潛水團，在網路上小有名氣，但卻被顧客控訴收取40多萬元訂金後惡意倒閉，本刊調查，深態公司前負責人林顯殷，在2019年間飲酒後意圖性侵女店長小花（化名），當時是林男女友的吳珈瑋還幫男友作偽證，但遭法官打臉，認為證人證詞「不可採」。

「他（林顯殷）現在應該已經入監服刑了，他之前性侵我們店長未遂被判刑，那時候，他的女朋友還是吳珈瑋，林顯殷還找她做偽證。」曾是深態公司員工的L先生（化名）說。

根據判決書內容，2019年年中，林顯殷和朋友聚餐飲酒，喝得酩酊大醉的他，回到潛水店內後，見女店長小花獨自一人還在整理東西，他竟色心大起，先從後方熊抱，強行拉起小花的衣服，手伸進去撫摸她的胸部，甚至用嘴巴狂舔小花的脖子。

深態公司前負責人林顯殷，曾在潛水店內性侵女店長未遂遭判刑。（圖／于魯光攝、非當事畫面）

儘管小花不斷掙扎抵抗卻難擋林男人高馬大，他將小花拉到2樓的房間，掀起她的裙子，不但將手指伸入內褲撫摸，還用生殖器磨蹭一逞獸慾，最後林男因為不勝酒力失去意識，小花這才脫困，隔天赴警局報案。

在法庭攻防中，林男竟找來女友做偽證，但卻慘遭打臉，法官直接在判決書中寫下，「證人說詞與事實明顯出入，不可採」，不過賊星該敗，即使經過多次上訴，林男去年仍被判刑入獄。

而林顯殷的女友吳珈瑋，長相亮眼，曾參與多部偶像劇演出，包括「親親小爸」、「我們發財了」、「金大花的華麗冒險」、「狼王子」、「阿芬的幸福修練」等，都可以看到她的身影。

就在男友入監服刑後，吳珈瑋接下深態公司負責人職務，沿用原公司的設備、教材、店面，改個招牌重新開立「深境公司」，但受害人卻控訴，她並沒有積極處理前男友留下的爛攤子，還重新大肆攬客，受害人們只盼透過司法討回公道，並希望別再有人受害。

對此，深境公司負責人吳珈瑋對於遭控不退訂金一事，她解釋說，由於當時訂金都已經付給馬爾地夫的船家，不能退款只能改期，公司目前正積極協助客戶們，找出一個大家都能出團的時間來安排出團，她表示自己已經在努力處理前任負責人和客戶間的商業糾紛；至於涉及幫林顯殷做偽證一事，她則說自己只是當證人，那件事跟自己並沒有關係。

律師林詠善建議民眾，可以依據定型化契約內容主張業者全額退費。（圖／林詠善提供）

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