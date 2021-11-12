個位數低溫僅一天，由於水氣增多，「輻射冷卻」發揮不了作用，今晨低溫重返12度。今、明兩天濕且冷，高山地區有機會下雪。受雲系移入影響，明雨勢最大，北部、東部、中部山區都有短暫雨，基隆北海岸及東北部易有陣雨，一連下到下周三（17日）。

中央氣象局雷達回波圖顯示，海面回波增多，大部分移入中部以北，東部、南部也見零星。水氣一多代表「輻射冷卻」失效，昨晨低溫僅一天，今晨「回溫」至12.1度（苗栗西湖），台北南港也有14.3度。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，指冷氣團略減弱，中層雲又截斷下半夜的「輻射冷卻」作用，今晨氣溫明顯回升。今起雲量漸增，中部以北、東部有零星降雨，南部多雲時晴。

今各地氣溫：北部14至23度、中部15至27度、南部17至30度、東部14至26度。由於水氣、氣溫條件配合，吳德榮指出，海拔3500公尺以上高山這兩天最低溫仍在攝氏零度以下，不排除有下霰或下雪的機率。

濕濕冷冷的天氣將跨過這個周末，各地早晚偏涼、白天稍暖。下周四（18日）鋒面南下，加上東北季風影響，天氣上還會有一波變化，提醒民眾注意。