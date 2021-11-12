前駐泰代表李應元昨晚6點多因壺腹癌病逝台大醫院，享壽68歲。台灣民主基金會董事長游盈隆表示，自己哀痛不能自已，自己和李應元相知相惜35年又3個月，李是民進黨內少數他推崇的政治人物，自己應該是很有資格寫追悼文的人，但心情很亂，只能就記憶所及胡亂寫一點。

游盈隆昨在臉書回憶，自己1986年去美國留學，攻讀政治學博士學位時，記得8月13日下午，他和老婆從紐約市拉瓜地亞機場（LaGuardia Airport）飛抵北卡羅萊納州RDU（Raleigh-Durham Airport），下飛機時，迎接他們的就是臉上堆滿笑容、親切、陽光的李應元，那是他一生中最難忘的時刻之一，因為自己沒想到的是，來接他的人竟是搞台灣學生運動已經很有名氣的李應元。

在一個夜晚，游盈隆回憶，他們終於談到有關台灣民主與獨立的問題，那正是戒嚴後期，島內風起雲湧，黨外人士準備組黨，衝決網羅的時刻；李應元主張「先獨立，後民主」，他主張「先民主，後獨立」，爭辯一整夜後，寫下「台灣民主與獨立一夕談」，共同署名，李署名「林耿淵」，他署名「游思遠」，發表在台灣學生運動刊物，那一夜之後，他們成為摯友，一直到李過世的今天。

游盈隆指出，自己1991年6月完成博士學位，舉家返台，回東吳大學政治系任教；1991年秋天，他平生第一次上街頭抗爭，就是為了李應元和郭倍宏博士，抗議海外黑名單。游直言，自己年輕氣盛，帶著政治系一年級新生到行政院門口上「大一政治學」，讓學生親眼目睹群眾靜坐抗議黑名單，鎮暴警察取締，台灣現實政治場景，當年那一班學生有很多後來都走上政治路，現在比較出名的是立法委員張宏陸。

1992年李應元出獄，游盈隆指出，接下來他就邁開大步走其政治路，李是台獨聯盟重要成員、一台一中行動聯盟總幹事、制憲運動會議秘書長等等，自己比較資淺，就掛名副總幹事或副秘書長，挺兄弟的意思，但自己從未加入台獨聯盟。1995年李在台北縣選上立委，1997年蘇貞昌競選台北縣長執行總幹事、1998年立委連任，此後，政治路上一路順風，出任扁政府游錫堃、謝長廷、蘇貞昌內閣的重要成員，很討人喜歡。

游盈隆稱，2002年李應元代表民進黨選台北市長，坦白講，跟他有一點關係。當年，承蒙當時謝長廷主席看重，要他以中央黨部副秘書長身份兼台北市勝選小組召集人，自己曾提出「2002台北市將是兩個哈佛人的競爭」，引起黨內一陣譁然和揣測，因為當時沈富雄、羅文嘉等黨內精英都心動過，且時任台北市長是哈佛人馬英九，那另一位民進黨人是誰？

其實，游盈隆指出，自已講的就是李應元，因為李應元兄是從哈佛轉學到北卡羅萊那大學，而北卡的公共衛生學院是全美名列前茅的，學雜費與生活費相對較不昂貴，簡直就是物超所值。所以，李應元也是道道地地的哈佛人，沒想到，後來「黨政同步」繼任黨主席的前總統陳水扁真的就徵召李參選台北市長，或許就是英雄所見略同吧！

游憶起，有一件事情可以看出他和李應元關係之密切。2003年六月底，距離花蓮縣長補選一個多月，他隱隱約約感覺到，民進黨花蓮縣長候選人如果找不到合適人選，最後一定又會回來找自己，所以當時自己就斷了所有通訊，果然最後陳水扁下令要徵召他，但全黨怎麼找都找不到他，最後阿扁去找李應元，而李竟有自己太太的行動電話號碼，正是百密一疏，那一天，自己電話鈴聲響起那一刻，聽到李應元的聲音，李就像天使一樣；游說，他自己知道他逃不了命運的安排。游最後感慨，英雄已逝，後繼有人嗎？