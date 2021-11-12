前駐泰代李應元昨（11日）病逝，據傳是罹患「壺腹癌」。外科醫師陳榮堅曾上節目分享自己收治過的壺腹癌患者，50多歲男子有胰臟癌的家族病史，平常都會定期安排檢查，某天因為疲倦與眼睛發黃的症狀緊急就醫，才發現是壺腹癌。由於壺腹的位置比較隱密，因此發生病變也較難被發現，但其實胃鏡檢查做得更深入一些，是有機會可以提早抓出問題的。

外科醫師陳榮堅在節目《醫師好辣》上分享，他曾經收治過一名50多歲的男性病患，患者的家中有胰臟癌的病史，因此他一直都很怕自己也罹癌，所以大約從30多歲開始就會定期就醫做檢查，也會自費做斷層與核磁共振的影像檢查。

陳榮堅表示，男子有一天突然覺得工作很累，照鏡子發現眼睛發黃，立刻就掛號來就醫，因為家人以前出現眼睛發黃的症狀後，就被查出罹患胰臟癌，結果檢查以後卻發現胰臟病沒有什麼問題，倒是膽管是有些擴張的狀況，最後才發現是「壺腹」，也就是在這個胰臟頭、膽管與十二指腸的交接處附近長了癌症。

陳榮堅指出，壺腹的位置很隱密，因為前面有胃部、十二指腸與大腸擋著，所以其實做很多影像檢查也不容易發現。不過，這個地方的病變其實能透過胃鏡檢查出來，但要比一般胃鏡檢查還更深入，換句話說，就是胃鏡檢查做到底以後，還得再往前10公分左右，因此有些人不會做到這邊，也就沒有發現這個狀況。

陳榮堅也提醒大家，定期做健康檢查是一件好事，因為檢查的確可以幫助提早發現疾病的，但大家要記住，檢查是無法預防疾病發生的。