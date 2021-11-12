MSCI明晟於台灣時間今（12）日清晨公布最新半年度調整，全球標準指數的台股成分股新增力旺(3529)譜瑞-KY(4966)旭隼(6409)3檔，華新科(2492)力成(6239)群聯(8299)3檔則遭刪除、轉列入全球小型指數成分股，全球小型成分股則新增10檔、刪除43檔。上述調整將在11月30日盤後生效。

MSCI明晟此次全球標準指數（MSCI ACWI）成分股的半年度調整，台灣成分股新增3檔、刪除3檔。力旺、譜瑞-KY、旭隼自全球小型指數成分股轉進、成為全球標準指數台灣成分股，華新科、力成、群聯則遭刪除，轉列入全球小型指數成分股。

全球小型指數成分股部分，台股成分股此次新增10檔，包括士紙(1903)大同(2371)、華新科、台驊投控(2636)、力成、晶焱(6411)91APP*-KY(6741)AES-KY(6781)朋程(8255)、群聯。

遭刪除的全球小型指數台灣成分股則多達43檔，包括台苯(1310)力麗(1444)華城(1519)信錦(1582)岱宇(1598)中環(2323)錸德(2349)燿華(2367)精元(2387)建準(2421)國揚(2505)宏盛(2534)日勝生(2547)特力(2908)威強電(3022)先進光(3362)、力旺、牧德(3563)新鉅科(3630)合勤控(3704)上緯投控(3708)智擎(4162)如興(4414)瑞智(4532)茂林-KY(4935)康控-KY(4943)、譜瑞-KY、數字(5287)鄉林(5531)達運(6120)廣明(6188)飛捷(6206)茂迪(6244)宏正(6277)、旭隼、訊芯-KY(6451)神盾(6462)南六(6504)帝寶(6605)伍豐(8076)百和興業-KY(8404)柏文(8462)中聯資源(9930)

MSCI分別在每年2月、5月、8月及11月進行權重及成分股調整，其中5月及11月為半年度調整，2月及8月為季度調整。此次調整將在11月30日盤後生效。

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