中租-KY(5871)11日召開線上法說，表示2021年前三季應收帳款成指符合預期，全年將續朝台灣及東協成長10～15％、中國大陸成長15～20％的既定目標努力達成。而印尼子公司目前仍在進行執照申請等程序，預期最快今年底或明年初可開始貢獻營運。

中租2021年前三季合併營收527.69億元、年增21％，歸屬母公司稅後淨利160.28億元、年增29％，每股盈餘（EPS）10.93元，均創同期新高。其中，台灣、中國大陸及東協營收分別年增19％、25％及17％，獲利分別年增24％、48％及62％。

中租前三季應收帳款5249.38億元，年增17％、較去年底成長9％，其中台灣、中國大陸及東協分別年增19％、16％、13％，較去年底成長14％、4％、6％，表現符合預期，全年將續朝台灣及東協成長10～15％、中國大陸成長15～20％的既定目標努力達成。

中租指出，台灣前三季在船舶租賃、車輛融資、營建機具分期業務成長較佳，一般租賃業務分期亦年增約10％。太陽能淨資產350.86億元，年增20％、較去年底增加13％，占比約9％。而東協則以越南及馬來西亞表現較佳。

中租表示，前三季合併營收成長符合應收帳款成長，獲利成長另受惠成本費用率節省及中國大陸呆帳準備較去年減少。延滯率自2.3％略升至2.4％，主因東協因疫情而自3.3％升至3.9％，台灣及中國大陸則持穩2.3％及1.8％，整體資產品質仍維持穩定。

中租指出，東協以越南及菲律賓受疫情影響較大，越南及柬埔寨提列費用有所增加，但馬來西亞去年提列較多費用，由於狀況不如預期嚴重，今年提列費用有所下降，一升一降間使整體費用提列增加有限、仍大致持平。預期第四季越南將朝好的方向改善。

對於中國大陸限電措施及恆大集團危機等預期影響，中租已有所因應，提升對高汙染、高耗能產業及房地產的徵信條件門檻。就客戶還款能力來看，9、10月帳款回收狀況未見負面趨勢，延滯金額波動處於穩定區間，限電措施對客戶資金及投資需求影響仍有待繼續觀察。

中租10月底宣布收購三菱日聯集團（MUFG）旗下PT U Finance Indonesia公司，進一步完善東協布局，初期在雅加達鎖定消費者及中小企業提供車輛融資。中租表示，目前仍在進行執照申請等程序，需視當地主管機關進度，預期最快年底或明年初可開始貢獻營運。