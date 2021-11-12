台灣鋼鐵集團旗下專業鋼筋加工與配送通路沛波(6248)前三季稅後淨利4292萬元，比去年同期成長30.54％，每股稅後盈餘（EPS）1.31元。

沛波11日召開董事會，通過第三季暨前三季財報，前三季營收28.12億元，較去年同期成長23.55%，前三季稅後淨利4292萬元，比去年同期成長30.54%，每股稅後盈餘1.31元。

沛波第三季營收為8.85億元，較去年同期成長26.62%，稅後淨利1094萬元，較去年同期低點成長754%，每股稅後盈餘為0.3元。展望第四季進入傳統需求旺季加上房市熱絡，對第四季展望樂觀。

沛波表示，第三季營收受雨季及工地缺工影響，致使鋼筋出貨量較第二季下滑，但受惠於國內需求及鋼價維持高檔，營收較去年同期成長26.62%。獲利部分，第三季毛利率為5.99％，已恢復去年同期水準，顯示公司雖然上半年因原料飆漲受到影響，但在持續調整接單策略已產生效益，毛利率表現持續轉佳。

沛波總經理楊韻蒔表示，本土疫情趨緩，房地產景氣熱絡，目前各地推案市場市況還在升溫，預期房市還會更熱，都有助帶動鋼筋產品需求增加，推升沛波的營運表現。此外，傳統上第四季到次年的農曆新年前是鋼筋業的旺季，因此對公司展望持樂觀看法。