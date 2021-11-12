宋姓男大生遭瑪莎拉蒂3名惡煞圍毆昏迷事件延燒，3人當中的張姓少年為車主，不但爆出是彰化食品業小開，過往黑歷史也被一一掀開，知情人士更透露張男雖偶爾替家中企業跑業務，但主要從事博弈產業，這1、2年間不畏疫情，每月幾乎砸70萬經營博弈網站，進而認識不少道上兄弟，行事作風開始高調。

瑪莎拉蒂車主張男被懷疑是整起圍毆事件的主謀者，成為外界眾矢之的，先前爆出他在2年前當兵時曾拿鐵椅砸同袍，高二時甚至無照騎車衝撞酒測攔檢站，他的父親在彰化經營食品大廠百桂食品；父親昨出面致歉，稱張男平時住台中，偶爾會幫忙家中跑跑業務，但不在公司體制內，對於張男平時交友不了解。

據《三立新聞》報導，知情人士透露，瑪莎拉蒂上的3人，包括張男跟與2名朋友在這1、2年涉及非法博弈賺了不少錢，其中張男更投資博弈網站，張男光是「代理」博弈網站，每月基本開銷就要70萬，張男也因此認識不少道上兄弟，讓他行徑越來越囂張。

此外該名知情人士還說，張男當晚一怒之下曾找來10多人一起朝宋姓男大生動手，只時當時一夥人看見僅是小車禍就要把人打成重傷，都認為太過分，趕緊制止張男，不過張男仍火大動手。