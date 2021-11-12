衛福部部長陳時中疫情期間脫口罩喝酒唱歌的影片，近日在網路瘋傳，隨後更被爆料，影片中竟有曾貪汙1268萬、遭《詐欺罪》起訴的心臟科醫生陳識中，雖陳時中稱並不認識他，但兩人互動仍引發外界熱議。藥師林士峰11日爆料，陳時中不避嫌的爭議事件不只一樁，2年前陳時中公布中藥商有條件世襲政策後3天，就去參加中藥商慶功宴，後方布條更高舉「全國中藥商感謝陳時中部長」、「中藥救星」字樣。

「逆風的烏鴉」11日在臉書發表《比沒戴口罩嚴重的事》一文，指出陳時中參加一場餐會的影片流出來，大家聚焦在他沒戴口罩上。但比起沒戴口罩，其實最大的爭議是陳時中和陳識中站在一起。逆風的烏鴉表示，陳識中2016年被判刑12年，原因是涉嫌從2008年起擔任新北聯醫內科部主任，主持很多招標案結果被查到洩漏底標，總共貪汙了1268萬元；今年1月，他又被查到成立的診所，於2017年重複刷民眾的健保卡虛報健保費，被依《詐欺罪》被起訴。

對此，林士峰再度爆料，陳時中在2019年8月30日剛公布中藥商有條件世襲的政策，9月2日就跑去參加中藥商的慶功宴；林士峰刊出陳時中參加該慶功宴的照片，可見陳時中不僅與現場人士微笑敬酒合照，後方布條更高舉全國中藥商「感謝陳時中部長」、「劍膽琴心」、「中藥救星」等字樣。

林士峰直言「其實陳時中不避嫌，也不意外啦」；此外，林士峰也表示，其實更讓他在意的是，這一年常有陳時中開會但具有爭議的照片流出，究竟照片都哪來的啊？林士峰諷刺道，第一個可能性是與會人士，第二個可能性則是「阿共的陰謀」。