我國「桌球教父」莊智淵繼續征戰國際賽事，昨天他在WTT挑戰賽斯洛維尼亞站登場，可惜以1：3(5：11、8：11、11：8、15：17)苦戰吞敗，無緣進入男單8強，贏下他的對手是法國15歲小將勒布朗(Felix Lebrun)，對方從資格賽闖進會內賽，而從這場比數看來除首局以外都相當接近，莊智淵沒有拿下真的非常可惜。

仍寶刀未老的莊智淵這次排在大會第7種子，首度與法國選手勒布朗交手，或許還不夠了解對方球路，因而吞敗，首局比賽看來莊智淵還未進入最佳狀態，以5：11慘敗，次局找回實力，與對手僵持，但仍以8：11讓出，第三局面對不能輸的壓力，莊智淵連拿5分以11：8拿回一城。

第四局雙方打得異常激烈，戰到10：10平手，經歷6次deuce局面，可惜關鍵時刻莊智淵連丟2分沒挺住，以15：17惜敗，最後就以總比數1：3輸掉這場比賽，令人惋惜。而莊智淵拚戰精神仍值得讚賞，已40歲的他東京奧運後不停征戰各項國際賽，含全運會、WTT球星挑戰賽卡達站、亞錦賽，對體力來說也是一大考驗。

在全運會莊智淵率領高雄以3：2驚險力退北市，收下男團金牌，繼104年後再奪金。WTT球星挑戰賽卡達站他以1：3敗給世界排名33南韓名將李尚洙，無緣晉級8強，亞錦賽則是勇闖金牌戰，可惜最後以12：10、6：11、6：11、11：7、8：11「銀恨」，但仍創下亞錦賽個人最佳成績。