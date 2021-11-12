藝人Gino從偶像男團K ONE出道，近來跨足八點檔本土劇，精湛演技不僅讓演藝事業再攀巔峰，也獲得不少觀眾喜愛，向來有話直說的他，針對瑪莎拉蒂惡少痛毆男大生一事發表示看法，怒斥：「已經是成年人，做出如此荒唐大事還要靠父母出來道歉」。

Gino表示看到瑪莎拉蒂惡少與同夥動手傷人的新聞，把一名大學生打到頭顱出血昏迷，目前仍在台中榮總加護病房急救，沒想到惡少父親11日先是開記者會代子道歉，接著到醫院下跪求情，並向大眾表示「他真的只是一時衝動，年輕人就是這樣」，讓他忍不住爆粗口怒斥：「這句話是不是表示只要過了這一關就沒事了，既然家人沒有願意及時找出問題解決問題，那就不該讓這樣子的惡人在外面繼續造成傷害，如果今天傷的是我們周遭的家人，根本後悔莫及」。

Gino強調明明已經是成年人，做出如此荒唐大事情，還要靠父母出來道歉，希望這次政府能夠做出讓大家信服的判決，最後也希望所有人集氣，讓這名無辜大學生甦醒過來，對此，網友也紛紛回應：「爸媽出面說的那是人話嗎?根本是在為兒子行為找藉口」、「現場打成這樣當下沒有羈押～真的很扯，希望政府好好正視處理這事件」、「孩子今天的一切父母要付最大責任」。

美女主播張齡予也表示惡富少早有暴力前科，家人卻沒有及時協助孩子找出身心問題，反倒是不負責任的放任孩子，甚至給出了豪車卻沒有辦法控管孩子的交友、生活環境，讓他越走越偏，接著砲轟富少：「真的不知道他本人有沒有感覺羞恥」。