緩解司機荒 優步調高倫敦車費10％ 09:002021/11/12 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 叫車應用程式優步（Uber）11日宣布將倫敦的車費調漲10％，此為2017年來倫敦車費最大調升幅度。調價的目的之一是吸引更多司機加入優步平台，緩解優步的司機荒。 此外，優步將機場路線尖峰時段的車費一口氣調高25％。優步表示，自英國7月解封以來，叫車需求暴增將近20％，公司得再增聘2萬名司機，才能縮減客戶等車時間，讓服務回復正軌。 全球叫車業者近幾個月皆面臨市場需求增加，但司機不足的窘境。優步認為藉由增加司機人數，便能解決問題。 Rivian車主預購認股 大賺29％ 台中停車空間不足 交通局將盤點供需 #全球 #優步 #司機 #倫敦 #車費 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 韓國爆發車用尿素危機 中方出手1.8萬噸相助救急 16:252021/11/11 兩岸 暗酸謝長廷 施妻：有付美麗島律師費 04:102021/11/12 政治要聞 科技股有兩把刷子 評價面、獲利成長俱佳 04:102021/11/12 投資理財 航空雙雄貨運價 18日起漲三成 04:102021/11/12 財經要聞 半導體撐腰 台股明年多頭續航 04:102021/11/12 投資理財 讚部長好酒量 陳識中昔收賄、詐健保費 04:102021/11/12 焦點要聞 多元題材 全球科技基金氣盛 04:102021/11/12 投資理財 內需＋升息 俄股基金飆逾三成 04:102021/11/12 投資理財 優醫飛利浦香草奶嘴 爸媽育兒神器 04:102021/11/12 產業．科技 美中聯合宣言 促進氣候合作 04:102021/11/12 話題觀察 和大敬鵬迎轉機 外資按讚 04:102021/11/12 證券．權證 財經熱門新聞 都因這事！梁孟松助攻三星超車台積電 卻慘淪叛將 - 財經 不只蔣尚義閃辭！ 梁孟松等台系人馬全撤出中芯董事會 - 財經 - 工商 張五岳：六中全會 開啟習長期執政時代 - 產業財經 - 旺報 王文淵直指 台灣不適合風電、太陽能 - 財經要聞 - 工商時報 房價狂飆 台灣會重演日本房市泡沫？網搖頭：這種稅沒人敢動 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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