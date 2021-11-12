叫車應用程式優步（Uber）11日宣布將倫敦的車費調漲10％，此為2017年來倫敦車費最大調升幅度。調價的目的之一是吸引更多司機加入優步平台，緩解優步的司機荒。

此外，優步將機場路線尖峰時段的車費一口氣調高25％。優步表示，自英國7月解封以來，叫車需求暴增將近20％，公司得再增聘2萬名司機，才能縮減客戶等車時間，讓服務回復正軌。

全球叫車業者近幾個月皆面臨市場需求增加，但司機不足的窘境。優步認為藉由增加司機人數，便能解決問題。