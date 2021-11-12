石油輸出國家組織（OPEC）11日下修2021年第四季全球石油需求預測，稱高油價抑制石油需求復甦。

OPEC在最新月報指出，第四季全球石油需求平均每日為9949萬桶，較10月預測減少33萬桶。OPEC同時將2021年石油需求成長下修16萬桶，降至每日565萬桶。

OPEC在報告中表示，「由於能源價格上升，預期第四季的石油需求復甦腳步將減緩。大陸與印度的石油需求較預期疲弱，是本次下修石油需求預測的原因之一。」