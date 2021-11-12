OPEC下修2021年Q4全球石油需求預測 09:002021/11/12 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 石油輸出國家組織（OPEC）11日下修2021年第四季全球石油需求預測，稱高油價抑制石油需求復甦。 OPEC在最新月報指出，第四季全球石油需求平均每日為9949萬桶，較10月預測減少33萬桶。OPEC同時將2021年石油需求成長下修16萬桶，降至每日565萬桶。 OPEC在報告中表示，「由於能源價格上升，預期第四季的石油需求復甦腳步將減緩。大陸與印度的石油需求較預期疲弱，是本次下修石油需求預測的原因之一。」 美Q3房市需求熱 78％漲幅達二位數 微星Q3獲利創高 Q4不看淡 #OPEC #石油需求 #下修 #預測 #全球石油需求 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 權證星光大道－中鋼 營收獲利攀峰 04:102021/11/12 證券．權證 境外基金 利基主題放異彩 04:102021/11/12 投資理財 寶鋼喊跌 中鋼12月恐開低盤 04:102021/11/12 產業．科技 疫燒北京 東直門醫院、商場急關閉 04:102021/11/12 焦點新聞 自行車雙雄 前三季賺一股本 04:102021/11/12 證券．權證 平板出貨加溫 彩晶第四季添利 04:102021/11/12 證券．權證 台驊董座顏益財：航運股已「質變」 不再是景氣循環股 04:102021/11/12 財經要聞 COP26新草案 籲各國提早發表減排目標 04:102021/11/12 全球財經 頭條揭密》尼克森訪中 「狡猾奸詐陰謀家」改變全球戰略格局 06:182021/11/12 政治 內需＋升息 俄股基金飆逾三成 04:102021/11/12 投資理財 專家傳真－越南震興醫院 台商防疫灘頭堡 04:102021/11/12 專題周報 財經熱門新聞 都因這事！梁孟松助攻三星超車台積電 卻慘淪叛將 - 財經 不只蔣尚義閃辭！ 梁孟松等台系人馬全撤出中芯董事會 - 財經 - 工商 張五岳：六中全會 開啟習長期執政時代 - 產業財經 - 旺報 王文淵直指 台灣不適合風電、太陽能 - 財經要聞 - 工商時報 房價狂飆 台灣會重演日本房市泡沫？網搖頭：這種稅沒人敢動 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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