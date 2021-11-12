中國大陸房地產企業頻傳財務危機，市場憂心恐掀市場風暴。金管會表示，國內金融業對恆大集團的總曝險金額，已自約22億元續降至13.67億元，而國銀第三季對中國大陸的曝險占淨值比重，亦自37.1％續降至35.7％、再創統計以來新低。

銀行局副局長林志吉表示，國銀對恆大集團曝險大部分為放款，截至9月底曝險金額降至3.28億元，目前看來尚屬於風險可控範圍。而國銀截至第三季對中國大陸曝險總額1.42兆元占淨值比重降至35.7％，續創新低紀錄。

證期局副局長郭佳君表示，截至9月底共有30檔境內投信基金持有恆大部位，曝險金額4.87億元，僅占整體基金規模0.01％。境外基金則有38檔持有恆大部位，曝險金額5.52億元，僅占國人持有總部位0.01％。

若擴大檢視境內外基金投資中國大陸房地產企業概況，截至9月底共有219檔境內投信基金投資中國大陸房企，曝險金額426.7億元，占整體基金規模0.89％。境外基金則有225檔投資中國大陸房企、投資金額230.5億元，占國人持有總部位0.59％。

保險局副局長林志憲表示，截至9月底止，壽險業投資中國大陸有價證券金額達2511億元、產險業投資16億元，合計2527億元、占整體保險業國外投資比例1.3％，比例不算高。其中，均無投資恒大、華夏幸福、融創中國等相關股債部位。