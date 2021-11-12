中國輸出入銀行考量捷克地處歐洲中心，在交通上擁有重要地位，規畫申請設立捷克代表人辦事處，申請案或金管會准許向捷克主管機關提出申請。目前國銀在歐洲5國設有10處分支據點，輸銀為首度規畫赴捷克申請分支機構的國銀。

金管會表示，輸銀考量於捷克位處歐洲中心的重要交通地位，於首都捷克申設代表人辦事處，除有助增加輸銀國際能見度外，亦能協助台灣企業拓展捷克市場，進而布局其他歐洲國家，促進台灣對外貿易發展。

據金管會統計，國銀目前在歐洲共有10處分支據點，分布在英國、法國、德國、比利時及荷蘭5國，其中在法國、比利時、荷蘭設有分行，英國有5家分行、1家子行，德國設有代表人辦事處。

金管會統計，國銀2021年上半年在歐洲地區稅前淨利8.48億元、較去年同期1.35億元跳增達5.28倍，主因去年疫情爆發封城防疫、比較基期較低，但亦為近3年同期高點。其中，以英國稅前獲利達7.19億元、較去年同期0.01億元跳增719倍最高。

據經濟部統計，台灣和捷克2020年雙邊貿易金額達8.91億美元，居台灣和其他國家雙邊貿易第42名，其中出口5.21億美元、進口3.7億美元。雙方均有厚實的工業基礎，貿易額持續穩定成長。