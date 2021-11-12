金管會公布2021年9月信用卡業務市場概況，簽帳金額略降至2509億元，為僅次於2019年的同期次高。累計前三季簽帳金額2.27兆元、年增2.24％，亦為僅次於2019年的同期次高。在振興五倍券、百貨周年慶及年終檔期帶動下，可望顯著推升第四季簽帳金額。

金管會統計，9月33家信用卡發卡機構的總流通卡數約5187萬張，月增0.58％、年增4.43％，總有效卡數約3318萬張，月增0.12％、年增2.03％。循環信用額度約993億元，月增1.12％、年減4.24％，簽帳金額2509億元，月減0.12％、仍年增0.88％，改寫同期次高。

累計前三季信用卡簽帳金額達2.27兆元，較去年同期2.22兆元成長2.24％，亦為僅次於2019年2.38兆元的同期次高。銀行局副局長林志吉認為，隨著振興五倍券上路，配合百貨周年慶開跑，以及年底聖誕節及跨年檔期接續報告，可望大幅推升第四季信用卡刷卡金額。

金管會亦公布第三季「非現金支付」交易筆數約10.44億筆，季減0.25億筆或2.34％，但交易金額1.44兆元，季增0.18兆元或14.29％。累計前三季交易筆數達33.8億筆、交易金額3.98兆元。

電支業務的儲值卡方面，截至9月底總流通卡數1.44億張，月增0.85％、年增9.48％。9月消費總卡數1049萬張，月增93萬張或9.73％、仍年減318萬張或23.26％，消費總金額52.8億元，月增1.3億元或2.52％、仍年減18.6億元或26.05％。

電支帳戶方面，截至9月底總使用人數約1498萬人，月增3.17％、年增42.8％，代收實質交易金額72.3億元，月減1.97％、年增22.13％。辦理國內外小額匯兌金額約55.7億元，月減1.97％、年增達1.45倍，收受儲值金額142.1億元，月增1.65％、年增達80.1％。