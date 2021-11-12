Appier公布第3季營運成果，第3季多項財務指標再次刷新公司的歷史紀錄，儘管去年營收的基期較高，Appier第3季營收仍維持50％的年增率，創下32億日圓的新高，主要來自AI解決方案能因應電商市場對顧客洞察以及各行各業對轉型工具的需求。由於營收成長加速帶動毛利率成長至50％。

Appier的年度經常性收入（ARR）年增48％，達117億日圓。EBITDA利潤率（稅息折舊及攤銷前利潤率）提升16個百分點至2％，是Appier首次盈利。此外，Appier前3季已超過財測目標，將全年財測目標從已經上調後的117億日圓，再次上修至123億日圓。

Appier執行長暨共同創辦人游直翰表示，第3季的成長是基於擁有明確的發展方向和業務目標，藉由AI技術協助客戶數位轉型，證明Appier的解決方案能幫助客戶因應第三方數據的限制，並幫助實現商業目標。

第3季的成長反映產業及客戶對AI數位轉型的需求逐漸升溫，Appier第3季客戶淨增加數季增7.7％，年增28.6％。在推動業務成長的領域方面，電子商務持續展現強勁的需求，而更多傳統領域的企業也正在轉型，並希望在數位主導的環境中加強與消費者的聯繫。

在各地區貢獻部分，東北亞營收占比64％，大中華區占比26％、東南亞占比7％，其他市場占比3％。Appier在2020年第4季進入美國市場，預期後續業務將隨著全球對AI的需求穩步成長。