智邦(2345)受到毛利率壓抑，第三季營運表現不如先前預期，累計前三季每股稅後淨利5.7元，展望第四季，執行長馬思睿(Edgar Masri)表示，智邦將審慎以對，以目前出貨進度、產品組合狀況觀察，本季以及明年上半年均充滿挑戰。

智邦第三季合併營收152.04億元，年增加5.59%、季增加8.19%，合併營業毛利28.50億元，年減少16.15%、季增加16.09%，合併營業利益13.53億元，年減少33.45%、季增加21.39%，合併稅前淨利為13.81億元，年減少25.33%，季增加21.22%，合併稅後獲利為10.96億元，年減少26.96%，季增加14.13%，每股稅後淨利1.96元。

智邦累計前三季合併營收424.55億元、年增加9.56%，累計合併營業毛利78.37億元、年減少5.42%，合併營業利益36.69億元、年減少19.09%，累計合併稅前淨利38.92億元、年減少14.22%，合併稅後淨利31.79億元、年減少13.80%，累計前三季每股稅後淨利5.7元。

智邦集團執行長馬思睿(Edgar Masri)表示，智邦第三季營收獲利雖略較第二季增加，但今年前三季獲利較去年下滑，儘管第三季單季毛利率略微回升，卻仍低於公司預估目標，主因部份產品線毛利率無法進一步提升，而對於第四季營運，智邦將審慎以對，以目前出貨進度與產品組合狀況來看，第四季仍有許多挑戰需要克服。

馬思睿進一步表示，111年上半年仍將充滿挑戰，因此，團隊已加快腳步調整作法，包括啟動更嚴格的費用與成本控制；在新技術與新產品投資上，積極布局的大方向雖不變，但評估控管將更為嚴謹，除已知的5G、人工智慧以外，也將延伸至資料中心基礎建設關鍵技術。

對於外界關注的400G高速交換器狀況，馬思睿則表示，400G產品已進入量產階段，按照計畫持續出貨。