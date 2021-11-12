國際中橡（2104）11日晚重訊，與Genzyme間就專屬授權Genzyme龐貝氏症歐洲及美國地區專利權權利金爭議，達成和解並簽署和解協議，Genzyme將支付1.8億美元（約合台幣50億元）和解金，雙方會向美國仲裁協會提出撤回AAA仲裁。

國際中橡及子公司Synpac等專屬授權Genzyme「治療龐貝氏症方法」多項歐洲專利，於2019年6月4日接獲美國仲裁協會（AAA）通知，Genzyme向美國仲裁協會提出仲裁申請，對前述歐洲專利權有所爭議，Genzyme並於2020年針對美國專利權同樣提出仲裁申請。

國際中橡說明，與Genzyme就AAA仲裁達成和解，並簽署和解協議，Genzyme同意支付 1.8億美元和解金，以解決雙方所有專利授權爭議，雙方將向美國仲裁協會申請撤回 AAA仲裁。

國際中橡指出，因Genzyme提起歐洲仲裁，國際中橡決定不予認列2019年4月1日起歐洲地區權利金收入，在Genzyme提起美國仲裁，明確表達不願意支付2021年7月10日後美國地區權利金後，國際中橡也未認列2021年7月10日後的美國地區權利金收入。