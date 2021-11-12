彰化百桂食品二代張敦量因行車糾紛，與同車友人將宋姓男大生暴打到重傷昏迷，張男父母昨公開下跪致歉，似乎仍未消除社會大眾怒火，張男父親張所經營的食品廠也被網友起底，曾因標示不清違反《食安法》遭罰，甚至後方廠房屬於農地違章工廠，對此彰化縣政府建設處強調，尚未收到檢舉，若有檢舉會比照一般檢舉違章案件依法查處。

百桂食品工廠鄰近交流道，廠區占地寬廣，還分為一二三廠房，旁邊就是大片農地，遭網友質疑該處為農業區，工廠是違法增建；對此擔任百桂食品負責人的張男父親指出，廠房是承租既有建物，使用的部分都是合法登記，是否為農地違建，並不清楚，需要問地主和房東。

有網友反串揶揄，抵制百桂產品，獲得近9000人點讚。(圖／全聯臉書)

網友怒火燒至百桂食品，導致品牌聲望一落千丈，如今又再爆出該廠位在彰化的百坪工廠疑似違建，其中2間廠房位在「農業地」上，彰化縣府已著手調查。（資料照）

彰化縣政府建設處副處長陳威宏證實，確實有收到民眾寫民意信箱投書，提出質疑，但信件內容並未清楚指明違規違法的事證，不符合檢舉違章要件；他強調若有民眾提出檢舉，就會依照一般檢舉違章程序查處，不會有特殊差別待遇。

根據了解，百桂食品公司，2004年曾因產品「芥末花生」未依規正確標示使用食用色素，遭台中市衛生局要求下架；2016年5月30、31日另一產品「家庭號養生綜合堅果」則因「食品廣告不實、誇張或易生誤解」，遭彰化縣衛生局依《食品安全衛生管理法》處分。

張男父親表示，該工廠是與地主承租，已租了10幾年，他當時租下時就已經是現在有的建築物，公司並未加蓋、擴建，公司有登記的部分也皆為合法，而地主也曾提過有疑慮的2間工廠早在85年或更早就已經建好，「算是可以（合法）的東西，我也不是很清楚」。

據悉，百桂食品2000年5月經核准設立，產品類別食品製造業，目前彰化市府建設處已接獲消息，會派人到場勘查；百桂食品在此事件後網路聲量一落千丈，Google評分僅剩1.1星，地址也不斷被竄改，被加上「雙十一買堅果送球棒」、「瑪莎職業棒球訓練所」，營業時間也被改為8點9分，揶揄張男是8+9。