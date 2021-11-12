臉書網友留言。（圖／翻攝自謝欣霓臉書）

衛福部長陳時中去年赴私人餐會唱歌、喝酒影片流出，民進黨前立委謝欣霓表示，應該是現場的傳播妹（或名媛）拍攝的，並稱「傳播妹被滲透的嚴重性已經不輸給清大了喔！」此言論引發熱議，有男網友驚呼，被謝這樣一說現場男性人人自危，因為恐怕要回家跪算盤了，更有人直言，謝簡直是「提大桶汽油來救火」。

謝欣霓11日在臉書發文指出，謝欣霓認為，就影片看來，應該是現場的傳播妹（或名媛）拍攝的。她還記得多年前參加一位企業家的邀宴，他的餐會有個規矩就是傳播妹的手機一率暫且保管，餐會後才一一歸還，這樣才能真正的賓盡主歡。謝更表示：「傳播妹被滲透的嚴重性已經不輸給清大了喔！」

謝欣霓的言論引發網路熱議，網友紛紛留言：「這一切，都是阿共的陰謀啦」、「有阿共的陰謀，陳部長還是很陶醉啊！」「原來民進黨的都跟阿共一起喝酒唱歌喔」、「什麼都扯中共？要政府幹什麼呢！」、「服務業、旅游業、餐飲業慘澹不己，身為政府官員堂堂部長還有心情喝酒唱歌……就算是去年也是不應該啊！」

值得注意的是，有網友在謝欣霓文章下留言：「傳播？現場男姓表示回家跪算盤」、「男性同胞們嚇死了」、「這汽油桶很大桶」、「果然內行」、「謝丞相賜箭啊！已經被泛傳成火燒聯營了」、「一針見血」。