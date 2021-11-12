氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今晨紅外線雲圖顯示，華南有中層雲移入，雷達回波合成圖亦顯示，台灣海峽的回波逐漸增多，並移入中部以北，冷氣團略減弱，中層雲又截斷下半夜的「輻射冷卻」作用，故今晨氣溫明顯較昨晨回升，平地最低氣溫大約在攝氏12度左右。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，今天白天起至明日，冷氣團逐漸減弱，氣溫漸升；華南中層雲移入，中部以北山區及東半部有局部短暫雨，中部以北平地雲量增、偶飄零星小雨，南部仍為多雲時晴；明日大台北東側亦有局部短暫雨的機率。今、明兩天北微涼、中舒適、南微熱，各地早晚偏涼；今、明兩天3500公尺以上高山的最低氣溫仍在零下，又有中層雲移入，故有少量固態降水（霰或雪）的機率存在。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，14日西晴東偶雨，氣溫回升；北台舒適、中南部微熱，各地早晚涼；15日、16日東半部有局部短暫雨，華南又有鬆散的中層雲移入，中部以北多雲、山區偶飄零星小雨；17日鋒面接近，北部、東半部有局部雨，中部山區亦有局部短暫雨；18日鋒面南下及東北季風影響，北部、東半部有局部雨，冷空氣不強、氣溫略降，但為期末的模擬，模式仍在調整，應持續觀察。