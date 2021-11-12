小編今天（12日）精選5件不可不知的國內外財經大事。華航、長榮航預計16日起也將調漲台灣出口的燃油附加費，此為按照計價重量（chargeable weight）所徵收的燃油附加費，歐美線國際燃油附加費從每公斤26元漲至28元，亞洲線每公斤從9元調高到10元。華航、長榮航在11月初同步調漲不同航線運價15～25％，此次為同月第二次喊漲。

【1】航空雙雄貨運價 18日起漲三成

航空貨運進入11月旺季，最熱門美國線運價一個月內二度喊漲！貨代業者透露，華航、長榮航已通知預計在18、19日調漲運價，漲幅約25～30％，較3、4日兩家航空公司調漲15～25％，調漲幅度擴大。華航、長榮航10月貨運營收分別為137.14億元、89.21億元均創下新高，第四季可望旺季更旺。

【2】王文淵直指 台灣不適合風電、太陽能

工業總會理事長王文淵11日引述美國麻省理工學院核工系教授布吉諾（Jacopo Buongiorno）的話，當面向總統蔡英文直陳，台灣土地面積非常小，能源不可能只仰賴進口，更不合適發展風力發電及太陽能等綠能，呼籲政府在能源使用結構上，應該要考慮有所改變，並考慮到成本問題。

【3】宏達電出關了 元宇宙仍有戲？

元宇宙龍頭－宏達電11日股價重挫近8％，相關概念股盤中集體跳水式殺盤，法人指出，宏達電終結13天的處置期，12日恢復正常交易，股價走勢備受矚目，然元宇宙題材近期百花齊放，從VR、高頻傳輸、鏡頭、組裝、人臉辨視甚至到感測元件等，上市櫃公司人人搶搭「宇宙船」，搶到「新」船票的投資人宜善設停損停利點。

【4】全台包租公當心 財部要大查稅

全台包租公要當心了！財長蘇建榮11日表示，我國將擴大查核房東租賃收入，包括針對持有非自住房屋十戶以上，共1,734人做專案精準查核，另針對持有五戶以上者約7,700人則採選案查核並輔導課稅，這是針對房東收入首度專案大查稅，整體查核對象預估近萬人。

【5】救房產巨頭恒大 傳人行準備出手了

為鼓勵央企、國企承接恒大、佳兆業等房企的債務問題，據傳中國人民銀行正尋思為負債房企，開闢一條脫手資產的途徑，同時讓接手的國企買家得以不增添債務負擔的兩全之策，希望藉此讓國企更積極協助政府接管瀕臨破產的房企。